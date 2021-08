L’estate e quasi terminata e con l’arrivo dell’autunno arriva anche quel periodo in cui cadono le foglie dagli alberi e tutto diventa giallo e arancione. In realtà, però, esistono tantissime piante autunnali che fioriscono a settembre regalandoci dei colori vivaci e accesi. Questo è il momento ideale per piantare nei nostri vasi dei nuovi fiori per avere un balcone colorato e fiorito.

Ecco cosa piantare ora per avere un balcone colorato e profumatissimo a settembre

Se non abbiamo un giardino, il balcone di casa può diventare un ottimo punto di colore per la nostra casa. In vaso si possono piantare tantissime piante e fiori che donano colore e profumo all’intera casa. Siamo abituati a pensare che in autunno non ci siano piante che fioriscono ma fortunatamente non è così. Le piante che, se piantate ora, fioriscono a settembre sono moltissime, con i colori e i profumi più disparati. Ecco cosa piantare ora per avere un balcone colorato e profumatissimo a settembre.

viola del pensiero: questa pianta fiorisce da aprile a settembre. È una pianta dai fiori blu, viola o gialli, e se posizionata in una zona luminosa può resistere anche a basse temperature; ciclamino: un fiore bellissimo e romantico dall’acceso colore fuxia. Al contrario della viola del pensiero il ciclamino necessita di luoghi all’ombra e non ha bisogno di cure particolari; ortensia: di colore bianco, viola blu, rosa, fuxia, per un balcone pieno di colori diversi. Ha bisogno di acqua giornalmente, ma a parte questo non ha bisogno di molte altre cure. Anche l’ortensia predilige luoghi ombrosi; astri: vengono chiamati anche settembrini, proprio perché la loro fioritura è a settembre. Hanno un meraviglioso color lilla e sono abbastanza grandi, perfetti per colorare ogni angolo della nostra casa; rudbeckia: una pianta dai fiori di un color giallo intenso, fiorisce d’estate e a settembre e può sopravvivere anche al freddo; erica: una pianta che è nata tra le montagne. Ama le zone ombrose e fredde e non ama i ristagni d’acqua. Meglio sempre inserire un po’ di ghiaia nel vaso per evitare questo inconveniente

Il momento giusto

Per garantirci una corretta fioritura entro settembre, è bene piantare queste piante già da fine agosto. In questo modo i nostri balconi saranno coloratissimi e profumati entro la fine di settembre. Se anziché il balcone siamo fortunati e abbiamo un giardino e vogliamo renderlo colorato non abbiamo di che preoccuparci. Tutte le piante che abbiamo elencato possono essere piantate anche in giardino.