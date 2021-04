Molte persone dispensano consigli su come vincere al Superenalotto. Si utilizzano schemi, strategie e regole.

Tuttavia, non è certo facile prevedere l’imprevedibile. Diciamo, però, che ognuno può essere vincente con il suo metodo. Basta solo che la fortuna gli arrida.

Certo è che non esistono, propriamente, tecniche scientifiche per vincere al Superenalotto, in quanto qualcuno ha sostenuto che le possibilità sono pari a una su 622.614.630.

Tuttavia, vi sono delle tecniche che possono aumentare l’ammontare della vincita, nell’ipotesi in cui questa arrivasse

Attorno alle regole che indicheremo, si è creata una vera e propria scienza del Superenalotto. Uno dei giochi più difficili da vincere ma anche il più ambito. Ecco qual è il trucco per cercare di centrare i 6 numeri giusti del Superenalotto e tentare il colpo di fortuna!

Bisogna, in particolare, puntare sui numeri meno popolari fra gli scommettitori. Lo scopo sarebbe quello di accaparrarsi un premio più alto qualora uscisse la serie dei numeri giocati.

Sicché partiamo dallo scartare quelli generalmente più giocati che sono i numeri relativi alle date di nascita o di altri eventi significativi. In questo caso, essi sono dall’1 al 31 per i giorni, e dall’1 al 12 per i mesi.

Poi, a questi, si aggiungono, solitamente, le sestine che si ottengono tracciando diagonali o colonne sulla schedina. Sicché, in questo caso, i numeri sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. In definitiva, le tre combinazioni più giocate sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 22, 37, 52, 67, 82 (colonna sulla schedina) oppure 13, 27, 41, 55, 69, 83 (diagonale sulla schedina).

In base a una statistica, poi, i numeri in assoluto più giocati sono 8, 3, 7, 9, 11, 5, 19, 10, 12, 90.

I numeri meno giocati e quindi da preferire

Abbiamo indicato, in maniera chiara e analitica, quali sono i numeri più giocati al Superenalotto. Ora soffermiamoci su quelli meno giocati e quindi sui quali dobbiamo puntare.

Entriamo, dunque, nel merito dell’argomento. E cioè su qual è il trucco per cercare di centrare i 6 numeri giusti del Superenalotto e tentare il colpo di fortuna!

Ebbene, i numeri meno giocati sono 46, 59, 79, 32, 60, 34, 76, 78, 62, 61.

Di conseguenza, chi vuole vincere, spuntando un jackpot elevato, deve puntare su di essi. Detto questo, si sa anche che il gioco di che trattasi è forse quello meno bilanciato tra i tanti esistenti, in considerazione della bassissima possibilità di vincita ad esso connessa.

Infatti, tutti gli altri – cioè lotto, poker, roulette e Gratta e Vinci – sono “meno impossibili” da vincere. Più specificamente, facendo riferimento ai numeri, nel lotto, la probabilità di vincita è di 2 su 43.949.268; nel poker è di 1 su 649.739; alla roulette è di 1 su 38 e, infine, al Gratta e Vinci di 1 su 15 circa.

Tuttavia, ciascuno di noi, per sé stesso, sogna sempre il meglio e quello è certamente il Superenalotto!