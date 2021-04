La Lotteria degli Scontrini è un progetto avviato dallo Stato con lo scopo di favorire i pagamenti elettronici e la tracciabilità degli stessi. Uno strumento molto invitante in quanto al cittadino è data la possibilità di poter guadagnare dalle proprie spese. In che modo? Attraverso la partecipazione ad una lotteria che viene indetta per quanti abbinano il codice generato sul portale con gli scontrini che vengono consegnati al momento dell’acquisto avvenuto con pagamento elettronico. Nel corso del tempo, però, il progetto ha subito delle evoluzioni, tra cui la costituzione di un’area riservata per i partecipanti. Sicchè, in questa sede si ci chiederà: “a che serve l’area riservata della Lotteria degli Scontrini?”.

Anzitutto, specifichiamo che essa non serve per potersi avvalere dei servizi correlati al gioco, né tantomeno per partecipare allo stesso. Si tratta, invece, più che altro, di un’opzione messa in campo per consentire agli utenti di gestire al meglio la propria partecipazione al programma. Quindi, per accedere all’area riservata occorre utilizzare tre strumenti, alternativamente, ossia: 1) lo SPID; 2) la Carta d’Identità Elettronica (CIE); 3) la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Come accedere

Una volta fatto accesso all’area riservata, è possibile gestire il proprio profilo. In particolare, si può: registrare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nel caso lo si possieda. In tal caso, la notifica ufficiale della vincita potrà essere effettuata presso il medesimo indirizzo; 2) registrare il proprio indirizzo email e il numero di telefono, in modo che la vincita potrà essere comunicata ivi. Inoltre, tra le opzioni, vi è anche quella del blocco della generazione del codice lotteria nell’area pubblica. In tal modo, si potrà generare i propri codici lotteria solo nella propria area riservata.

Come indicato, la registrazione all’area riservata non è obbligatoria in quanto in caso di vincita, verrà comunque inviata una raccomandata presso il domicilio legato al proprio codice fiscale.

A che serve l’area riservata della Lotteria degli Scontrini?

Ma, veniamo alla domanda iniziale, cioè: “a che serve l’area riservata della Lotteria degli Scontrini?”. Ebbene, come indicato, essa serve a facilitare il proprio accesso alle vincite e al programma, evitando possibili fraintendimenti. Infatti, solo registrando i nostri eventuali altri recapiti, potremmo garantirci che la notifica della vincita venga, effettivamente, a nostra conoscenza. Diversamente, infatti, essa viene fatta presso il domicilio collegato al nostro codice fiscale in cui, concretamente, possiamo non trovarci.

Ciò in quanto nell’area riservata avremo la possibilità di aggiungere una serie di ulteriori informazioni che ci riguardano. Il tutto, con il vantaggio di accedere alle informazioni relative all’esito del gioco, in maniera più agevole e immediata. Inoltre, attraverso detta area si ha la possibilità di gestire i codici lotteria precedentemente creati e di crearne di nuovi. Si possono, quindi, stampare e scaricare uno o più codici lotteria o cancellarli. In più, si ha la possibilità di visualizzare tutti gli scontrini registrati e validi ai fini della lotteria.

In questo modo, si può stare meglio al passo con il gioco e capire se si hanno maggiori o minori possibilità di vincere. Nell’area riservata, inoltre, è possibile chiedere assistenza o segnalare problemi di varia natura, cui si può andare incontro nella partecipazione al programma.