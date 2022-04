Ecco su quali segni cadranno cascate di denaro e chi avrà felicità ed amore ad aprile

Nuovo mese, nuovi orizzonti. Il cielo per qualcuno sembra essere abbastanza netto per il mese di aprile in cui i successi lavorativi e quelli del cuore saranno ben divisi. Purtroppo o per fortuna chi in questo mese riuscirà finalmente ad avere le meritate soddisfazioni lavorative dovrà fare i conti con relazioni tese e stanche o, ancor peggio, cocenti rifiuti.

Allo stesso modo chi sarà inebriato dalla frizzante aria primaverile e travolto dall’amore potrebbe ritrovarsi con qualche soldino di meno. Per saperne di più, ecco su quali segni abbonderanno le finanze e su quali la passione.

Testa tra le nuvole

Cominciamo da chi a partire dal 5 di aprile trova l’accoppiata vincente Marte più Venere che regalano amore e coraggio. Un meraviglioso senso di leggerezza e gioia, infatti, arriverà per il segno de Cancro che ritroverà intesa con il partner. La gelosia e qualche sporadico litigio saranno spazzati via dagli influssi dei due Pianeti grazie ai quali il Cancro avrà un aprile di vera passione. Stesso discorso per i single che saranno decisamente più accesi ed accattivanti.

Come detto, però, nota dolente arriva sul lavoro a causa di Mercurio che, dal punto di vista lavorativo, darà qualche grana. Potrebbe non essere tempo di investimenti, meglio dedicarsi alla progettazione.

Mese di lavoro

Chi sarà invogliato a raggiungere vette sempre più alte, lavorativamente parlando, è il segno dello Scorpione. Tenacia, grinta e tanta fantasia porteranno sorprese sul lavoro e sulle finanze che potrebbero aumentare a seguito di una promozione. Soffiano venti favorevoli per lo Scorpione grazie ad Urano e Plutone in Capricorno. Purtroppo però il favore degli Astri termina qui perché allo Scorpione saranno contrari Marte, Venere e Mercurio. Un mix che potrebbe essere una bomba ad orologeria per le coppie. I single, invece, potrebbero rimanere incagliati a rimuginare su una vecchia relazione che ancora brucia.

Ecco su quali segni cadranno cascate di denaro e chi avrà felicità ed amore ad aprile

Continuiamo con il segno dei Gemelli che avrà un mese travolgente dal punto di vista lavorativo. Ottime opportunità e vento di cambiamento aiuteranno a trovare la soddisfazione nel lavoro grazie a Giove e Nettuno. Il fronte amoroso non è tragico ma servirà fare ordine per capire veramente quel che si vuole, in coppia e fuori.

Infine, scatti di carriera e grandi affari potrebbero arrivare per il Toro con Giove, Plutone e Nettuno a favore. Tuttavia, per tutto il mese di aprile l’amore sarà in stallo per riprendersi a maggio. Ricordiamoci di non essere avventati e diamo attenzione al dialogo.

Lettura consigliata

Anno nuovo ricco di soldi e fortuna per questi segni baciati dalla sorte secondo l’oroscopo cinese 2022