D’estate le emicranie e i mal di testa aumentano di molto, anche tra persone che solitamente non soffrono di questo problema. Infatti, il caldo e l’elevata umidità possono provocare forti emicranie, soprattutto quando si passa molto tempo sotto il sole.

Continuando a leggere vedremo qual è la correlazione tra caldo e mal di testa, e soprattutto come fare per prevenire e curare questi fastidi.

Ecco spiegate le cause delle emicranie dovute al caldo eccessivo e come rimediare

Le ragioni che possono indurre il mal di testa sono molte, alcune di natura psicologica, altre legate all’alimentazione, altre ancora a disturbi fisici. In ogni caso, il caldo spesso comporta un aumento dei casi di persone con forti emicranie. In alcuni casi, poi, questi mal di testa si accompagnano con sintomi come la nausea e la sensibilità alla luce.

Questi forti mal di testa si manifestano principalmente nelle persone che soffrono spesso di cefalee, e d’estate vengono colpite da episodi più dolorosi e frequenti. Ecco perché è fondamentale capire quando correre ai ripari per evitare che il mal di testa ci rovini la giornata.

Come prevenire i mal di testa dovuti al caldo

Ecco, quindi, spiegate le cause delle emicranie dovute al caldo eccessivo, ma come fare per rimediare? In primo luogo, è fondamentale mantenersi sempre ben idratati, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, soprattutto se si trascorre molto tempo all’aperto.

Poi, coprire sempre la testa con un cappellino chiaro e leggero, per riparare almeno in parte il capo dai bollenti raggi del sole.

Inoltre, è sempre meglio prendersi una pausa all’ombra di tanto in tanto, e mangiare frutta fresca per recuperare le forze senza appesantirsi. E per gli sportivi, è meglio praticare attività fisica negli orari più freschi della giornata.

In più, ci sono dei cibi che favoriscono l’insorgere del mal di testa, e che quindi si dovrebbero evitare se si soffre di questo problema. Tra questi ricordiamo il caffè, l’alcol, la carne rossa, salumi e formaggi.

Infine, per alleviare il dolore di una cefalea da caldo i metodi più semplici ed immediati sono gli impacchi con il ghiaccio ed il pediluvio. Con il primo, posizionando del ghiaccio nel punto della testa che più fa male, si abbasserà la temperatura e il dolore si allevierà. Il secondo, poi, allevia il senso di caldo e dona una piacevole sensazione di freschezza.

Ecco, quindi, come prevenire il mal di testa dovuto al caldo per goderci appieno la stagione estiva.

