L’estate si avvicina e molti vivono con ansia il momento di indossare il costume da bagno a causa degli accumuli di grasso su fianchi e addome. Il desiderio di liberarsi dei chili in eccesso accomuna fin troppi giovani e soggetti di mezza età. Ma non sempre si riesce a smaltire i disastri di un’alimentazione scorretta, di bevande alcoliche e della mancanza di esercizio fisico. I nostri Esperti hanno già indicato “Quanto si dovrebbe camminare o correre per bruciare le calorie di una pizza?”.

Non sempre tuttavia è sufficiente dedicarsi ad un’attività sportiva anche impegnativa per liberarsi di un importante aumento ponderale. Inoltre i parametri di riferimento del peso corporeo subiscono variazioni durante le diverse stagioni della vita. Pertanto ecco quanto si dovrebbe pesare in base all’altezza e all’età e qual è il peso forma delle donne in menopausa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metabolismo e il decremento muscolare

Per quanto possa sembrare incredibile il metabolismo basale non si blocca bruscamente quando si raggiungono i 40 anni. Il rallentamento fisiologico dell’attività metabolica inizia già a partire dai 20/25 anni con impercettibili variazioni.

Già prima dei 30 anni infatti si registra una perdita del tono muscolare e tale decremento incide negativamente sul processo metabolico. A giudizio degli Esperti ecco quanto si dovrebbe pesare in base all’altezza e all’età e qual è il peso forma delle donne in menopausa. Oltre alla fisiologica sarcopenia infatti nei soggetti di sesso femminile subentra uno sconvolgimento ormonale che spesso causa aumenti ponderali più o meno significativi.

Ecco quanto si dovrebbe pesare in base all’altezza e all’età e qual è il peso forma delle donne in menopausa

Gli uomini dai 25 anni in su e con un’altezza pari a 1,70 dovrebbe pesare 60-69 kg, mentre le donne 49-57 kg a parità di condizioni. In presenza di un’altezza pari a 1,60 il peso ideale dei soggetti maschi è di 54-62 kg e di 44-51 kg nelle donne. Se invece l’altezza non supera 1,55 gli uomini non dovrebbero superare i 59 kg e le donne i 49. Allo stesso modo se si è alti 1,65 il peso forma si attesta negli uomini fra 56 e 65 kg e nelle donne fra 46 e 54 kg.

Quando subentra la menopausa molte donne lamentano un lieve sovrappeso e si sottopongono ad un regime alimentare più sorvegliato. Si tenga conto che ad esempio un donna con un’altezza di 1,70 e di età compresa tra i 45 e i 54 anni non dovrebbe oltrepassare i 72 kg.

Approfondimento

Quante calorie si bruciano in 30 minuti di camminata e quante dopo 6 km?

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)