Molte persone talvolta si trovano in uno stato di salute poco favorevole. In queste circostanze è frequente domandarsi: perché mi sento sempre stanco, privo di forze e assonnato? Cosa mi fa sentire pieno di dolori, stordito e confuso? Questi sintomi che possono sembrare piuttosto lievi e poco preoccupanti, in realtà potrebbero rivelare diverse cause alla base. Una di queste potrebbe essere la carenza di carnitina.

Chi si sente stanco o senza forze potrebbe avere carenza di questa importante sostanza che si può integrare con 3 semplici alimenti. Vediamo meglio di cosa si tratta e in che modo è possibile seguire una dieta ricca di questa sostanza.

Che funzione ha la carnitina nell’organismo

La carnitina è un derivato amminoacidico che sintetizza il nostro organismo a livello epatico e renale e si trova a livello intracellulare. Tale molecola è estremamente importante per le attività metaboliche che svolge quotidianamente l’organismo. La carnitina infatti è coinvolta in numerose reazioni metaboliche energetiche in quanto è capace di legare e di trasferire delle sostanze chiamate “gruppi acilici”. Inoltre, essa partecipa in maniera marcata al metabolismo degli zuccheri favorendo la tolleranza al glucosio.

Generalmente, il corpo umano possiede circa 300mg di carnitina per ogni chilogrammo di peso corporeo ed il 75% di questa sostanza è assimilabile con l’alimentazione. Le cause della carenza di carnitina nell’organismo possono essere di tipo primario, legate a deficit genetici o condizioni patologiche come l’anemia, oppure sono di tipo secondario. Si può verificare in presenza di un ridotta attività di sintesi epatica o renale o di altre specifiche condizioni cliniche.

Alcuni sintomi connessi alla carenza di carnitina sono generalmente: senso di stanchezza cronico; astenia; letargia; senso di confusione e affaticamento. In questi casi è sempre utile verificare insieme ad un medico o uno specialista la causa scatenante questa sensazione fisica e mentale. Ciò perché diverse condizioni cliniche possono dare sintomi simili.

Come abbiamo detto, la principale fonte di carnitina per l’organismo viene dall’alimentazione. Tra gli alimenti più ricchi di questa sostanza si trovano prodotti di origine animale. Gli alimenti che ne contengono in maggiore quantità sono: la carne rossa come quella di manzo o di cavallo; il latte intero e il pesce come il merluzzo o il salmone. È possibile assumere la carnitina anche da alimenti di origine vegetale, sebbene in quantità più ridotta. Tra i principali troviamo: i funghi pleurotus e gli champignon; verdure come i cetrioli o il cavolfiore.

