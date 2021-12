Lo stile provenzale è una di quelle tendenze che non passa mai di moda. Puntualmente dopo qualche anno vediamo rinnovare case e ville con questo strepitoso arredamento. Il bianco non asettico che dona un’aria romantica alla nostra casa è sempre molto amato.

Ci verrebbe da pensare che per ricreare questo tipo di arredamento bisogna cambiare tutti i mobili di casa. Invece con delle piccole aggiunte si può avere un po’ di Provenza in tutte le case. Per la nostra gioia ma anche per quella del nostro portafoglio.

Ecco alcune formidabili ma economiche idee per abbellire casa e arredarla nello stile provenzale che amano proprio tutti

I mobili che rappresentano meglio questo stile sono in generale quelli in legno chiaro o bianco sporco. Proprio questo effetto di usura del tempo e decapato è la chiave per un vero arredamento in stile provenzale. Quindi sì assolutamente a mobili riciclati o vecchie finestre che si trasformano in tavolini da caffè.

Puntiamo poi sulla credenza a vista, un altro dettaglio fondamentale per questo stile unico. Un po’ complicata la manutenzione a causa della polvere ma ne vale assolutamente la pena. La parte superiore meglio se vintage con piatti disposti in modo impeccabile. Qualche pezzo extra come una vecchia caffettiera o un ferro da stiro completano il tutto.

Colori tenui e tinte pastello

Sono un must dello stile provenzale, colori chiari ma non freddi come un bianco troppo asettico. Se abbiamo le pareti di casa bianche sfruttiamo il trucco della parete a contrasto. Dipingiamo una delle pareti di un color tortora o un fango, magari quella dietro la cucina. Se abbiamo pensili che non si abbinano bene allora usiamo la parete più esterna, l’importante è che sia ampia.

Centrotavola o cestino decorativo rigorosamente con la lavanda. Come non pensare alla Provenza solo ammirando il colore lilla tenue di questa pianta. Possiamo anche utilizzarla secca legata in ramettini e disposti in alcuni punti strategici. Una tonalità di questo lilla è il nuovo colore dell’anno 2022 che contagia anche i capelli ed è la nuova tendenza che spopolerà.

Sulle pareti appendiamo cornici recuperate nei mercatini vintage o dell’usato. Dipingiamole di bianco gesso e usiamole per creare un cosiddetto “accent wall”. Una parete prima spoglia che diventa poi il punto focale di tutta la casa. Possiamo inserirci foto di famiglia, meglio se in bianco e nero oppure composizioni floreali. Esatto, foglie secche o fiori secchi che rappresentano un ritorno alla natura.

Insomma, ecco alcune formidabili ma economiche idee per abbellire casa e arredarla nello stile provenzale che amano proprio tutti. Non serve stravolgere completamente tutta la casa per cambiare lo stile, basta solo inserire qualche dettaglio. Sbizzarriamoci con gli accessori e creiamo l’atmosfera giusta e che più amiamo con pochi euro.

