Le piante possono dare quel tocco personale ad ogni casa. Renderla più accogliente e riempire spazi vuoti che non sapremmo arredare. C’è chi le ama così tanto che è possibile vedere interi saloni trasformarsi in piccole giungle urbane.

Insomma utilizzare le piante anche per fare sembrare la nostra casa uscita da un catalogo. Poi chi ha la fortuna di avere un giardino o un balcone può sbizzarrirsi come vuole. Purtroppo però chi ha una casa piccola o poco spaziosa non può certo riempirsi di vasi. Giusto qualche mensola si può decorare, ma nulla di più.

Se non abbiamo spazio per le piante ecco la soluzione originale e decorativa per avere un meraviglioso giardino in casa

Ecco però un modo davvero incredibile di riempire di verde anche le case più piccole. Per di più utilizzando vecchi bicchieri o barattoli che non usiamo più. Infatti creeremo dei piccoli terrari con delle bellissime succulente.

Le piantine grasse sono perfette per dare un tocco di verde anche nelle case più piccoline. Occupano poco spazio, non hanno bisogno di molte cure e non serve molta luce. Per questo motivo possiamo posizionarle anche nei punti un po’ più bui della casa.

Come realizzare i terrari?

In realtà serve veramente poco, solo un po’ di creatività. Possiamo utilizzare come dicevamo vecchi bicchieri ormai spaiati o barattoli. Perché no anche quelli un po’ incrinati che non possiamo più utilizzare per bere. Puliamoli e igienizziamoli prima di utilizzarli, basterà un lavaggio in lavastoviglie.

Ora pensiamo ai vari strati per le nostre piantine grasse. Fondamentale è il substrato in sabbia che eviterà il ristagno dell’acqua. Mettiamo prima della sabbia più fine sul fondo e poi dei sassolini più grandi. Dopodiché passiamo al terriccio mischiato con un po’ di sabbia che lo rende più drenante e poi le piante.

Scegliamo delle specie piccole se vogliamo proprio un effetto decorazione, combiniamone più tipi. Oppure per un piccolo bicchiere possiamo utilizzare un mini-cactus. Aggiungiamo poi degli elementi decorativi come conchiglie, sassi più grandi o pezzetti di legno. Completiamo con un po’ di corda o iuta all’esterno e via, ecco un mini-giardino da posizionare dove vogliamo.

Quindi, se non abbiamo spazio per le piante ecco la soluzione originale e decorativa per avere un meraviglioso giardino in casa. Così avremo un piccolo angolino verde in casa fatto con materiali di riciclo. Però se utilizziamo contenitori in vetro più grandi possiamo sfruttare lo stesso trucco e sbizzarrirci anche davanti casa. Abbellire il vialetto in poche mosse sarà semplicissimo con queste soluzioni ingegnose.

