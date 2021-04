A chi non è mai successo di aspettare pazientemente che lo smalto si asciugasse per poi ritrovarsi con una manicure rovinata e sbeccata? Lo smalto sembrava asciutto, ma in realtà era ancora morbido e fragile.

Viene spontaneo quindi chiedersi: ma quanto ci mette davvero lo smalto ad asciugare? E possiamo fare qualcosa per farlo asciugare più in fretta senza rovinare la manicure?

Esiste una risposta ai nostri quesiti, e se utilizziamo pochi semplici trucchi, non ci ritroveremo mai più con una manicure rovinata.

Ecco quanto ci mette davvero lo smalto ad asciugare per non rovinare accidentalmente la manicure.

Lo smalto impiega diverse ore ad asciugarsi completamente

Anche se lo smalto potrebbe sembrare asciutto dopo circa 20 o 30 minuti dall’applicazione, non lasciamoci ingannare.

Se non abbiamo a disposizione gli smalti o strumenti specifici che si utilizzano nei saloni di bellezza, dobbiamo rassegnarci. Il nostro smalto non sarà completamente asciutto per alcune ore dopo l’applicazione. Facciamo quindi la massima attenzione, e prendiamoci un pomeriggio intero di relax se vogliamo applicare una manicure perfetta e senza difetti.

Ma ci sono alcune regole da seguire per non rovinare lo smalto appena applicato e per farlo asciugare più in fretta.

Mai fare la doccia subito dopo averlo applicato

La regola numero uno è di applicare lo smalto in strati sottili. Meglio due o tre strati sottili, che uno solo ma troppo spesso. Lasciamo trascorrere almeno mezz’ora tra un’applicazione e l’altra, in modo che lo strato precedente non sia fresco.

È fondamentale anche non farsi la doccia subito dopo aver applicato lo smalto, e in generale evitare ambienti troppo umidi.

Non mettiamo lo smalto subito prima di andare a dormire se non vogliamo ritrovarci al mattino con l’impronta delle lenzuola sulle unghie.

Se non abbiamo la pazienza di aspettare, esistono prodotti in forma spray o liquida da applicare sopra lo smalto per farlo indurire più in fretta.

