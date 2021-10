Come abbiamo sentito dire sicuramente tante volte, l’esercizio fisico presenta un ruolo cruciale nell’obbiettivo di rimanere in forma e in salute. Allenarsi, infatti, offre al nostro corpo, e alla nostra mente, dei benefici incredibili. Se questo poi è vero fin da quando siamo piccoli, lo è senza dubbio ancora di più quando diventiamo adulti.



Per poter effettuare un allenamento funzionale e costante, abbiamo a disposizione diverse opportunità, a seconda, ovviamente, di quali sono i nostri gusti e le nostre esigenze. Difatti, mentre alcune persone amano andare in palestra per sollevare pesi e seguire corsi, altre preferiscono di gran lunga la camminata all’aria aperta. In quanto, non solo si tratta di un modo per fare esercizio completamente gratuito ma anche perché non richiede nessuno strumento aggiuntivo per essere praticato.

Ecco quanto camminare ogni settimana per ottenere subito risultati migliori e forza per continuare

A questo proposito, oggi parleremo della camminata come esercizio fisico per mantenersi in forma e perdere peso, svelando un particolare interessante che la riguarda. Difatti, oltre a seguire una dieta equilibrata e che tenga conto dell’allenamento che portiamo a termine, è importante considerare anche un altro fattore. Ovvero, la variabilità dei chilometri che percorriamo.

Molti non ci pensano, ma è fondamentale cercare di non effettuare tutti i giorni, o comunque tutte le volte che ci alleniamo, lo stesso percorso in termini di lunghezza. Altrimenti, infatti, il nostro corpo non riuscirà a recuperare energie e a giovare di tutti i benefici derivanti dal riposo. Il suggerimento, dunque, è quello di intervallare sempre le intensità dell0esercizio e quindi, in questo caso, dei chilometri da percorrere durante le sessioni di allenamento.

Un buon programma, ad esempio, potrebbe essere quello di camminare due chilometri il martedì, quattro il giovedì e solamente uno il sabato. Riposando gli altri giorni e permettendo di conseguenza al corpo di beneficiare dei vantaggi derivanti dal riposo. I quali vanno dall’accelerazione del metabolismo all’aumento di forza e resistenza all’allenamento. Capiamo, quindi, come concederci di riposare si riveli importantissimo al fine di ottenere i risultati che vogliamo raggiungere.

Ricapitolando, dunque, è di gran lunga più vantaggioso variare i percorsi, cambiandone le intensità, piuttosto che effettuare un allenamento piatto che vede, quindi, sempre lo stesso percorso e di conseguenza la stessa lunghezza. Per tutte le persone che vogliono vedere progressi in poco tempo, dunque, ecco quanto camminare ogni settimana per ottenere subito risultati migliori e forza per continuare.