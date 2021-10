Ecco i lavoretti da fare a ottobre per avere prati e giardini prosperosi anche in primavera

Ottobre è un mese di transizione per quanto riguarda il giardinaggio. Molte piante ed alberi, infatti, in questo periodo vanno in riposo vegetativo, trasformando così anche il paesaggio circostante.

Il verde lascia lentamente il posto al giallo ed al marrone, e il tempo sembra fermarsi come per magia.

Tuttavia, questo periodo, che corrisponde all’autunno, è in realtà fondamentale e decisivo per l’andamento delle prossime coltivazioni. Infatti, sono molti i lavori che bisogna fare per preparare piante, fiori ed alberi a riesplodere di vita nuovamente in primavera.

Abbandonare l’orto o il giardino proprio in questo periodo sarebbe un vero e proprio sacrilegio, nonché un danno per le nostre future coltivazioni. Infatti, se non agevoleremo la ripresa vegetativa, rischieremo di avere in primavera magri raccolti e, soprattutto, giardini tristi e spenti.

Quindi, uno dei primi passi da fare è mettere al riparo in luoghi asciutti le piante coltivate in vaso. In questo caso possono andar bene cantine o magazzini; oppure si possono costruire delle mini serre.

Inoltre, è importante anche ripulire costantemente i prati da eventuali foglie secche che cadono dagli alberi. Invece di buttarle via, un’idea molto ingegnosa potrebbe essere quella di utilizzarle per la pacciamatura. Infatti, possiamo stenderle ai piedi delle piante meno rustiche, formando una sorta di protezione con pietre e rametti.

Sempre per quanto riguarda i prati, questo è anche il periodo adatto per arieggiarlo. Questa operazione è necessaria per eliminare il feltro e far così circolare ossigeno, acqua e raggi solari nel terreno.

Per quanto riguarda la semina, invece, possiamo già mettere in delle cassette i semi delle piante che vorremmo far crescere in primavera. Oppure, possiamo mettere in dimora già alcuni alberi, alcune piante erbacee perenni ed i bulbi a fioritura primaverile.

Per avere un raccolto invernale abbondante e ricco di antiossidanti, invece, ecco cosa possiamo seminare a ottobre. Quindi, ecco i lavoretti da fare a ottobre per avere prati e giardini prosperosi anche in primavera.

Non dimentichiamoci delle siepi

Un altro intervento fondamentale riguarda la potatura delle siepi. Se abbiamo seguito i giusti passaggi tra luglio ed agosto, ad ottobre bisogna procedere con la potatura.

Qui, possiamo posizionare un bastone con all’estremità uno spago da far tendere lungo tutta la siepe.

In questo modo, sarà più facile da potare avendo una linea dritta come riferimento.

Per evitare un maggior rischio di diffusione di malattie, è meglio utilizzare delle cesoie, piuttosto che il tagliasiepi.