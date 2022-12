Ecco quanto camminare o correre dopo aver mangiato un dolce o aver ceduto a 3 cioccolatini

Sapere le calorie di ciò che mangiamo può aiutare a contrastare l’aumento di peso, rendendoci anche più consapevoli. Ed è incredibile quanto si debba correre o camminare per smaltire un dolce farcito o qualche cioccolatino. Ecco allora quanti minuti di corsa si dovrebbero fare per smaltire i peccati di gola di queste feste.

Per stare bene in mezzo agli altri è fondamentale stare bene con sé stessi, piacersi e volersi bene. Il segreto per un’esistenza felice è sicuramente mantenersi in forma mediante uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana ed equilibrata. Tuttavia, durante il periodo natalizio, tutto diventa più complicato e mantenere il solito regime alimentare diventa quasi impossibile. Le giornate diventano poi talmente intense tra ufficio e vita privata tra pranzi, cene e shopping natalizio che anche l’attività sportiva passa in secondo piano. Dovunque si trovano dolciumi di ogni genere e restare in forma diventa davvero complicato. Ma chi deve seguire una determinata dieta a causa di patologie come il diabete che possono avere conseguenze gravi non potrà permettersi troppe licenze.

L’importanza di conoscere ciò che mangiamo per sapere anche quanto muoversi

Sarà fondamentale conoscere bene gli alimenti che consumiamo, le proprietà nutritive, i grassi e le calorie contenute. In tal modo ci renderemo conto di quanto possano impattare sul nostro girovita e sulla salute. Pertanto per evitare di ingrassare è molto importante sapere quanta attività bisognerebbe fare per smaltire ciò che abbiamo mangiato. L’attività fisica è molto importante, soprattutto per tenere a bada colesterolo e glicemia. Infatti, oltre a contribuire a perdere peso, aiuta a consumare glucosio nei muscoli e a ridurre la glicemia. Inoltre aumenterebbe il colesterolo buono e ridurrebbe la pressione arteriosa, aumenterebbe poi la sensibilità insulinica, contribuendo a correggere una delle cause del diabete.

Ovviamente, per scegliere l’attività fisica più adatta, si dovrà tenere conto di diversi fattori, come l’età e le proprie condizioni di salute. Chi soffre di particolari condizioni fisiche potrebbe svolgere un’attività fisica adattata, A.F.A, per la quale tra l’altro è previsto un Bonus. Ovvero un credito d’imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per attività fisica adattata s’intende una serie di programmi d’esercizio fisico specifici previsti per una serie di condizioni fisiche.

Ecco quanto camminare o correre per smaltire i grassi e le calorie di 3 cioccolatini o di un dolce farcito

Per chi non può permettersi di andare in palestra o svolgere qualche altra attività sportiva, basterà anche una passeggiata o una corsa a piedi o in bici. Ad esempio una semplice passeggiata quotidiana di 30-45 minuti, con passo veloce, può avere comunque notevoli effetti benefici sulla salute anche di chi ha patologie come il diabete. Per smaltire le calorie di un dolce farcito potrebbe bastare una passeggiata di circa 125 minuti o una corsa di circa 34 minuti. Mentre se si cede alla tentazione di addentare 2 o 3 cioccolatini, basterà una camminata di mezz’ora o una corsa di circa 8 minuti. Allora ecco quanto camminare o correre per eliminare le calorie di un dolce mangiato in uno dei tanti pranzi di questo periodo. Pertanto, per non sentirsi in colpa, dopo un peccato di gola potremmo approfittare della compagnia di amici e parenti per una bella passeggiata tutti insieme.