Che attesa per l’oroscopo di Natale! Ecco i segni zodiacali che riceveranno i regali più graditi

Cosa ci riserva l’oroscopo della prossima settimana? Vediamo quali sono i segni zodiacali più fortunati e che arriveranno nel migliore dei modi al Natale.

Col Natale sempre più vicino non si può fare a meno di chiedersi come andranno le festività. Passeremo bene il gran giorno o avremo qualche noia di troppo? Alle domande circa il nostro futuro risponderà come al solito l’oroscopo. Le sue previsioni sono un punto di riferimento per moltissimi Lettori e anche in vista del Natale non deluderanno le attese. Ecco cosa aspettarsi nella settimana dal 19 al 25 dicembre 2022.

Che attesa per l’oroscopo di Natale, scopriamo chi potrà festeggiare

La settimana che termina con la domenica natalizia è un periodo davvero intrigante. I moti astrali vedranno il pianeta Giove spostarsi in Ariete. Questo garantirà buone prospettive future per i segni di Fuoco, ma non saranno gli unici a giovarne.

In ogni caso, la fortuna sarà innanzitutto dalla parte dello stesso Ariete. È vero, in ambito amoroso e lavorativo non si sta passando un momento facilissimo. Tuttavia, la situazione sfavorevole sta già cambiando. Con il pianeta della “grande fortuna” a favore il futuro appare roseo. Le tensioni del 23 e 24 saranno presto un ricordo e lasceranno posto alla magnifica Luna natalizia.

Sarà positivo anche il Natale dei Gemelli, che porterà calore e affetto in famiglia. Giove smette finalmente di ostacolare e dà il via libera ai propri progetti. Da martedì si potrà liberare la mente dai pensieri negativi, anche se la Luna potrebbe riportare a galla brutti ricordi tra mercoledì e giovedì. Nulla di cui preoccuparsi, se paragonato alla fortuna che si avrà nei prossimi mesi.

Il Leone è l’altro segno di Fuoco che avrà benefici dall’ingresso di Giove in Ariete. Riconoscimenti e conferme sono al varco, pronti a far felici e migliorare l’umore. La Luna prometterà bene nelle giornate del 21 e 22 dicembre. A Natale, invece, potrebbe fare qualche piccolo capriccio.

Sagittario e Acquario per chiudere in bellezza

Che attesa per l’oroscopo di Natale, del quale i pronostici soddisferanno anche i nativi del Sagittario. Da martedì 20 inizierà la cavalcata verso il successo. Il lavoro ne beneficerà ed entro la primavera prossima si potranno raccogliere i frutti dei propri sforzi. La Luna amichevole di mercoledì e giovedì sarà il preludio di una giornata di Natale assolutamente indimenticabile. Che si passi a far due chiacchiere in compagnia o guardando un bel film.

Per l’Acquario è invece il momento di spingere sull’acceleratore. La settimana in arrivo è l’occasione giusta per concentrarsi sui propri progetti. A breve si potrà godere di risultati insperati, grazie al favore delle stelle. La Luna di Natale porterà gioia e darà spazio ai sentimenti, cosicché si potranno scartare i regali in totale serenità.