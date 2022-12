Può essere antipasto, condimento per pasta o secondo: impossibile? Non con questa pazzesca ricetta

Se stiamo già pensando al menu di Natale e non sappiamo cosa servire agli ospiti, questo piatto è fantastico perché potrebbe essere un antipasto, un secondo o anche essere servito con la pasta. Ed ecco come si prepara.

Le feste di Natale si avvicinano e con esse, per chi avrà ospiti a casa, anche il terribile problema di cosa servire in tavola. Perché non si può dare sempre gli stessi piatti che uno si aspetta di mangiare. Occorre anche cercare qualche alternativa per stupire.

Per fortuna, l’Italia offre talmente tante ricette che non c’è che l’imbarazzo della scelta. Solo che, a volte, non sappiamo sfruttarle fino in fondo. Come questa pazzesca ricetta che può essere tre cose in una.

A volte, basta poco per riuscire a stupire gli ospiti e cavarcela in cucina

Perché non basta accogliere gli ospiti con l’albero di Natale perfetto. O vestiti con i colori perfetti, di moda in inverno. A volte siamo alla ricerca di idee originali in cucina. Il pesce è qualcosa sul quale andare sul sicuro. Il pesce è versatile e ci permette di spaziare con tante ricette che potrebbero fare al caso nostro. Difficile, però, trovare una che possa andar bene per qualsiasi portata. Invece, questa ricetta può essere antipasto, condimento per pasta o secondo: impossibile? Assolutamente, no.

Si tratta del polpo ubriaco, un piatto che vale per tre. Nel senso che, a Natale, ma non solo, potremmo servirlo come antipasto importante, come condimento per la pasta o come secondo piatto. Insomma, a seconda della nostra necessità, questa ricetta potrebbe fare al caso nostro. Una bella alternativa al classico polpo con le patate.

Ecco l’elenco degli ingredienti per il nostro polpo ubriaco o con il vino rosso

1 polpo da 700 grammi

1 spicchio di aglio

25 grammi di olio di oliva

450 grammi di pelati

1 cipolla

Fette di pane

200 g di vino rosso

Sale, pepe, zucchero semolato, peperoncino in polvere.

Passiamo alla preparazione. Per prima cosa, dobbiamo tritare cipolla, peperoncino (un pizzico, non di più) e aglio. A questo punto, versiamo tutto dentro un tegame, dove andremo a scaldare l’olio con il trito. In genere, bastano 4 minuti. Nel frattempo, dovremo tagliare il polpo a pezzi grandi. A questo punto, quando l’olio inizia a sfregolare dobbiamo passare alla fase successiva. Ovvero, versare il polpo con il vino nel tegame.

Può essere antipasto, condimento per pasta o secondo: impossibile? Assolutamente no, grazie a questa ricetta di pesce

Lasciamo andare per circa 3 minuti, così che il polpo si rosoli. A questo punto, dobbiamo versare il resto degli ingredienti. Ovvero, aggiungere i pomodori pelati, sale e pepe q.b. e un pizzico di zucchero semolato. Copriamo il tutto e cuociamo il polpo per 45-60 minuti. L’ideale sarebbe, dopo tre quarti d’ora di controllare che sia bel tenero. Se così non fosse, facciamo andare ancora qualche minuto.

A questo punto, il nostro polpo è pronto e potrebbe essere utilizzato in uno dei tre modi di cui sopra. Ad esempio, come antipasto o come secondo piatto. La cosa importante è accompagnarlo con delle fette di pane toscano tostate. Come detto, però, il polpo, fatto in questa maniera, all’ubriaca, potrebbe essere perfetto anche come condimento per la pasta. Insomma, una ricetta fantastica e versatile, perfetta per Natale.