Ci hanno sempre detto che, per stare bene, si dovessero fare circa 10mila passi al giorno. Una cifra considerevole, che in pochissimi riescono a rispettare.

Molte persone svolgono un lavoro sedentario, che costringe a mantenere la posizione seduta per molte ore al giorno. Lo smart working, inoltre, non ha fatto altro che accentuare questa situazione. Il risultato è che molte persone non praticano sport, o comunque non ne praticano a sufficienza.

È scientificamente provato che camminare abbia diversi effetti benefici sul nostro corpo. Aiuta a prevenire le malattie cardiache, tiene sotto controllo il diabete e i valori del sangue. Inoltre risveglia la tiroide, migliora l’umore, aiuta a perdere peso e tanti altri benefici evidenti.

Ecco perché dovremmo ritagliarci qualche momento ogni giorno per camminare. Sì, ma quanto? Scopriamolo insieme.

Ecco quanti passi bisognerebbe fare ogni giorno per stare bene e in salute

Su ProiezionidiBorsa diamo spesso consigli utili su come rimanere in salute e in forma. In questo articolo, ad esempio, abbiamo suggerito questa farina perfetta per tenere a bada il colesterolo e la glicemia.

La scoperta su cui vogliamo concentrarci, oggi, però, riguarda il numero di passi da fare ogni giorno per il proprio benessere. Secondo una ricerca americana della Brandeis University del Massachusetts, camminare almeno 3.000 passi al giorno apporterebbe già evidenti benefici al nostro corpo. Ecco quanti passi bisognerebbe fare ogni giorno per stare bene e in salute.

Meno di 3 km

Si tratta di circa 2,5 km al giorno, una quantità praticamente irrisoria che tutti potrebbero raggiungere. Questo tipo di movimento aiuterebbe anche la qualità del sonno, soprattutto in persone che hanno superato i 50 anni.

In questo modo, si combatterebbe quindi l’insonnia, e si aiuterebbe il proprio corpo a rilassarsi, per vivere una notte nel totale relax.

Ogni scusa è buona

Lasciamo la nostra auto in un parcheggio un po’ più distante, in pausa pranzo andiamo al parco a camminare, la sera dopo cena facciamo un giro nel nostro paese.

Cerchiamo qualsiasi scusa per camminare, e il nostro corpo ci ringrazierà.