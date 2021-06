Mangiare questo tipo di farina sarebbe un vero toccasana per la salute del cuore. È il risultato di una ricerca condotta dall’Università di Firenze. Il consumo di questa farina porterebbe a un calo di glicemia, colesterolo cattivo, e altri valori causa di gravi patologie, come infarto e ictus.

Oltretutto è molto buona e gustosa, perfetta per preparare ottime ricette, anche a casa propria. Scopriamo insieme di che farina si tratta.

In pochi la considerano ma è questa la farina perfetta per tenere a bada il colesterolo e la glicemia e per preparare squisite ricette

Esistono moltissimi tipi di farine in commercio. Queste si distinguono per il cereale da cui sono prodotte, per il livello di raffinazione e per l’indice glicemico.

In questo articolo parleremo di una farina ancora poco utilizzata, pur essendo di grande qualità sotto tanti punti di vista. Si tratta della farina di grani antichi.

L’Università di Firenze ha condotto uno studio, poi pubblicato sull’International Journal of Food Sciences, che ha portato alla luce una verità straordinaria. Si parla di un vero e proprio calo di colesterolo e glicemia aggiungendo alla propria alimentazione questa farina.

Ecco perché, in pochi la considerano ma è questa la farina perfetta per tenere a bada il colesterolo e la glicemia e per preparare squisite ricette.

Ricca di sostanze benefiche

I benefici di questo tipo di farine deriverebbero dal fatto che i grani di una volta contengono più sostanze nutritive, che si perdono con i metodi di raffinazione industriali. Inoltre i grani antichi conterrebbero molte vitamine e minerali, utili per contrastare diverse malattie.

Bisogna però sottolineare che la verità emersa da questo studio non può valere come verdetto certo e assoluto. Prima bisognerà condurre altri studi sul tema.

Le ricette con la farina ai grani antichi

Questa farina è ottima per preparare mille ricette diverse, dolci e salate. Ad esempio potremo preparare pane, pizza, pasta e dei buonissimi biscotti! Ma anche torte e tanto altro ancora. Insomma, bisogna solo liberare la fantasia e sperimentare!

