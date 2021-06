Esistono tantissime piante che si possono mettere in casa. Alcune sono abbastanza famose come l’orchidea altre invece sono più originali. Ed è proprio di queste che vogliamo scrivere oggi. In questo modo si avrà una casa chic, verde e soprattutto originale.

Originale pianta esotica dai fiori colorati ideale da piantare in vaso per l’appartamento

La pianta di oggi è la Billbergia, ideale per la casa. La Billbergia si trova principalmente in Sud America, ma si può trovare anche qui in Italia con molta facilità in alcuni vivai. Ed è molto facile da coltivare, quindi non bisogna per forza avere il pollice verde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La Billbergia e le sue varietà

Di questa pianta esistono tantissime varietà. La differenza sostanziale sta nella fioritura e nelle foglie: fiori e foglie sono molto diversi tra specie e specie. Ma vediamo come prendersi cura di questa originale pianta esotica dai fiori colorati ideale da piantare in vaso per l’appartamento.

Esposizione al sole

Come abbiamo scritto in precedenza è una pianta abbastanza semplice da curare. Infatti questa ama i luoghi molto luminosi, ma bisogna evitare di esporla ai raggi del sole diretti, soprattutto nelle ore più calde. È una pianta che ama gli spazi arieggiati, ma bisogna fare attenzione agli sbalzi di temperatura, perché questi invece non sono graditi.

Tra le 60 specie di Billbergia, la nutans è quella che resiste meglio anche a temperature più basse. Infatti può essere messa anche in balcone, ma bisogna evitare sempre i raggi del sole diretti nelle ore più calde.

Non troppa acqua

La Billbergia è una pianta che ha bisogno di poca acqua, quindi evitiamo di annaffiarla di continuo. Si consiglia però di nebulizzare ogni tanto le foglie e di mettere nel sottovaso dell’acqua. È inoltre una pianta molto resiste a insetti e funghi.

Approfondimento

Queste piante rapide a crescere e resistenti sono ottime per un giardino sempre vivo.