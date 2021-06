L’arte della cucina ci appassiona e ci diverte. È uno dei nostri hobbies preferiti e vorremmo sempre stupire in modo positivo i nostri ospiti.

Cerchiamo le ricette migliori e vogliamo sempre aggiornarci su nuovi ingredienti anche grazie ai programmi TV.

Con l’estate pensiamo principalmente a piatti freschi come insalate di riso o paste fredde ma vorremmo provare qualche tipico piatto italiano.

Tantissime idee che spesso non sappiamo poi come mettere in atto.

Ma grazie a questo articolo scopriremo come fare il pesto genovese in modo pratico e veloce. Dal risultato garantito.

Scopriamo insieme come.

Per il perfetto pesto tradizionale genovese basterà solo questo trucchetto dei migliori chef

Quando pensiamo ad un piatto di pasta al pesto ci viene subito in mente una delle Regioni più belle d’Italia.

La Liguria è caratterizzata sia dal mare che dalla montagna e gode di un’arte culinaria a dir poco invidiabile.

Ma come ottenere un pesto genovese il più tradizionale possibile? Magari anche in poco tempo?

Avremo sicuramente bisogno dei classici ingredienti. Basilico, pinoli, olio d’oliva parmigiano e pecorino non dovranno mancare e ovviamente neanche l’aglio ed il sale.

Ma quello che pochi di noi sanno, è che per il perfetto pesto tradizionale genovese basterà solo questo trucchetto dei migliori chef.

Una volta recuperati tutti gli ingredienti non dovremo far altro che metterli nel nostro frullatore e tritare tutto insieme.

In pochi minuti otterremo un pesto cremoso e gustoso. Ricordiamoci di assaggiarlo per verificare la giusta consistenza e per capire se va bene di sale.

Non dovremo far altro che preparare la nostra pasta preferita e condirla con il nostro pesto.

Lasceremo tutti a bocca aperta e ci chiederanno subito il bis.

Per servirlo freddo

Se non vogliamo proporre il classico piatto di pasta, potremo seguire il suggerimento dei migliori ristoranti. Sperando che i puristi del pesto non storcano il naso.

Serviamolo in piccoli bicchierini di vetro insieme a dei crostini. Saranno perfetti per accompagnare un aperitivo o per far iniziare al meglio un pasto in compagnia.

I nostri invitati resteranno piacevolmente stupiti e vorranno subito conoscere il nostro trucco segreto degno dei migliori chef.

