Lo sport ha importanti benefici sull’organismo. Esso determina un maggiore consumo di glucosio per i muscoli e aumenta la sensibilità insulinica. Poi migliora la propria autodeterminazione e il rapporto sociale con gli altri. Ma ecco quanti minuti di queste attività fisiche praticare dopo ogni pasto per vivere bene e migliorare la salute di corpo e mente. La Redazione spiegherà i minuti di camminata, corsa e cyclette da praticare in una comune alimentazione per migliorare il benessere fisico e mentale.

Come conciliare sport e alimentazione nel modo giusto

I pasti principali includono certamente piatti a base di carne. Servono circa 9 minuti di corsa, 20 di cyclette e 32 di camminata per smaltire una bistecca di medie dimensioni. In una dieta salutare è indicata anche la carne di pollo. Consigliamo di associarla a 6 minuti di corsa o a 20 di passeggiata. Per la cyclette invece basteranno 15 minuti. È consigliabile anche consumare degli hamburger di tanto in tanto. Per smaltirli però bisognerà praticare ben un’ora di passeggiata, 45 minuti di cyclette e meno di 20 minuti di corsa.

Per quanto riguarda una porzione di legumi bastano 16 minuti di cyclette, 7 di corsa e 25 di camminata. Questo tempo è sufficiente per smaltire la gran parte dei legumi esistenti. Ma un corretto regime alimentare include spesso anche alcuni formaggi, seppur magri. Lo sport aumenta il colesterolo HDL, da molti conosciuto come “colesterolo buono”. Quindi meglio abbinare alla consumazione di formaggio almeno 20 minuti di corsa e 45 minuti di cyclette. Per smaltire una porzione di formaggio bisognerà però camminare per ben 75 minuti.

Qualche ultimo consiglio per vivere bene

Fare lunghe camminare con il proprio animale domestico o parcheggiare la macchina lontano è sempre un ottimo modo per iniziare a praticare sport. Stesso discorso per giardinaggio e attività che impegnano piacevolmente le persone. Sconsigliamo di restare seduti per più di mezz’ora di fila ed è conveniente praticare nuoto, bicicletta o altre attività aerobiche 2 volte a settimana.

Qualche pasto sano ma comunque molto saziante

L’alimentazione è sempre la base di tutto. Per mangiare con gusto senza avvertire i tipici segni della fame ecco 6 idee di pasti super sazianti da personalizzare in base al proprio gusto. Tutto questo senza pesare sulla bilancia!