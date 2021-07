Il problema della nostra dieta è che spesso mangiamo alimenti preconfezionati e preparati di cui non sappiamo precisamente i valori. Invece sarebbe importante sapere la quantità esatta di nutrienti che il nostro corpo assume. Questo è il primo passo per poter seguire una dieta sana ed equilibrata.

L’olio, per esempio, è un alimento importantissimo per il nostro organismo: un vero e proprio superfood. Ma se non sappiamo quanto ne assumiamo rischiamo di eccedere e di trasformare i benefici in danni per la salute. Sebbene ogni quantità alimentare dovrebbe essere tarata sul soggetto, ci sono regolo di buonsenso che aiutano a regolarci e ad avere una vita sana. Ecco quanti cucchiai d’olio servono per ridurre sensibilmente il rischio di malattie cardiache e non avere ripercussioni negative sull’organismo. L’olio d’oliva, se dosato in modo giusto, è il miglior amico del cuore, oltre ad avere proprietà antiossidanti e aumentare il metabolismo.

Ecco quanti cucchiai d’olio servono per ridurre sensibilmente il rischio di malattie cardiache

L’olio extravergine d’oliva è il re della dieta mediterranea e se usato nelle giuste quantità e modalità ci preserva dalle malattie e aiuta a vivere bene. In primis, ha un forte potere antiossidante. Combatte l’invecchiamento delle cellule, mantenendo la pelle sempre ben idratata e vigorosa, e contrasta il fisiologico abbassamento del metabolismo basale. Ma la caratteristica principale dell’olio d’oliva è che pulisce le arterie dal colesterolo cattivo. Questo lo rende un forte antidoto contro malattie e problematiche cardiovascolari.

Per godere di tutti questi benefici, però, dobbiamo sapere qual è la giusta quantità di olio da usare al giorno. Altrimenti, un uso massiccio di olio, può sortire gli effetti opposti a quelli finora elencati (obesità, diabete, metabolismo lento). La regola d’oro da seguire è quella di assumere circa 3 cucchiai d’olio al giorno, equivalenti a 40 grammi. Altro importante consiglio è quello di condire con olio a crudo, così da amplificarne i benefici e godere pienamente del sapore.

