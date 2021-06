Quando si parla di olio, tutti sanno che quello extravergine di oliva non ha eguali in fatto di nutrienti. È il più salutare che ci sia, specialmente grazie al suo alto contenuto di grassi monoinsaturi. Ma quello che molti non sanno è che esiste un olio che per proprietà e struttura organica è molto simile a quello d’oliva. Stiamo parlando dell’olio di arachidi. Quest’olio perfetto per dolci e fritture è l’unico che tiene testa a quello d’oliva, soprattutto grazie ai suoi grassi buoni e al sapore delicato. Il suo sapore è estremamente gradevole; ricorda molto quello dell’arachide abbrustolita. Ed è proprio il suo sapore, unito alle sue proprietà, a renderlo l’unico che dà del filo da torcere all’olio d’oliva.

Le due caratteristiche principali dell’olio di arachidi, quelle che lo rendono così duttile in cucina, sono il punto di fumo e la sapidità. L’olio di arachidi raggiunge il punto di fumo a 230 gradi, per questo è l’ideale per friggere. Il suo sapore delicato, invece, lo rende la scelta migliore quando si preparano dolci e torte di vario genere. Ma ciò che differenzia l’olio di arachidi dagli altri oli di semi sono le sue proprietà.

Le proprietà benefiche dell’olio di arachidi

L’olio di arachidi è ricchissimo di vitamine, specialmente E e K. La vitamina E funge da antiossidante, mentre la vitamina K è legata alla salute del nostro sistema cardiovascolare.

Anche la composizione organica è molto similare a quello dell’olio d’oliva: privo di glutine e ricco di grassi polinsaturi. 100 grammi di olio di arachidi apportano circa 900 calorie. Ma basta assumerne un cucchiaio al giorno, pari circa a 10 grammi, per ottenere il 20% del fabbisogno giornaliero di vitamina E. Grazie alla sua ricchezza nutritiva, quest’olio è spesso usato come depuratore per l’intestino o nel mercato della cosmesi. Infatti, molte creme e molti saponi contengono olio di arachidi, grande alleato per una pelle sempre giovane.

