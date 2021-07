Stiamo progettando la nostra vacanza o abbiamo già prenotato. Volo, treno, casa o albergo. In più abbiamo messo in conto le spese per mangiare fuori e altri extra. Ma non sempre includiamo nel nostro budget le spese per i lidi o stabilimenti balneari. Pensando che per quei pochi giorni di vacanza non sarà un problema. Ma in realtà affittare ombrellone e sdraio anche solo per una settimana può essere costoso. Soprattutto durante l’alta stagione. E quest’anno sembra che i rincari siano aumentati.

Prezzi in aumento su ogni litorale

Dopo il colpo duro subito da tutto il settore turistico a causa del Covid c’era da aspettarselo. Molte sono le strutture che hanno rincarato i prezzi per cercare di recuperare le perdite dell’anno passato. Non solo strutture alberghiere e ristoranti. Ma anche gli stabilimenti balneari. L’Ircaf, l’Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione ha presentato uno studio. L’indagine a campione ha coinvolto 45 stabilimenti balneari in località rinomate.

Brutte sorprese in vacanza a causa del rincaro prezzi degli stabilimenti balneari

Da Nord a Sud, su entrambi i litorali e in tutte le 15 regioni con sbocco sul mare. Per poter capire la direzione dei prezzi per la stagione 2021 hanno contattato telefonicamente i vari stabilimenti ed è emerso questo quadro per il mese di Giugno. Considerando l’affitto di un ombrellone e due sdraio nelle settimane di inizio stagione.

Le tariffe per questo mese sono aumentate del 4,11% per il costo giornaliero. E del 13,90% per il costo settimanale. Confrontandole con le stesse tariffe del mese di Giugno 2020. La spesa media nazionale si aggira intorno ai 22€ circa al giorno e a 136€ per la settimana.

Considerando il momento critico da cui l’industria ricettiva proviene non c’è da stupirsi. Ma non tutti possono permettersi di spendere tali cifre in vacanza. Quindi, prima di partire è bene informarsi bene per potersi organizzare. Considerando che per l’alta stagione i prezzi lieviteranno ulteriormente.

Attenzione quindi, brutte sorprese in vacanza a causa del rincaro prezzi degli stabilimenti balneari. Quando pianifichiamo la nostra vacanza includiamo anche i costi dei lidi. Se poi vogliamo risparmiare, meglio scegliere posti in cui sono a disposizione spiagge libere. Così da poterci godere la vacanza senza spendere cifre esorbitanti.

