Gli scaffali dei supermercati sono già pieni dei tipici dolci natalizi. Non resta che scegliere fra il classico pandoro con zucchero a velo e il panettone con canditi e farciture. Sia l’uno che l’altro rappresentano un duro colpo per il girovita dei consumatori.

Ma d’altronde è difficile rinunciare ad assaggiarli soprattutto quando anche la tradizione natalizia suggerisce di non privarsene. La preparazione di questi prodotti da forno è lunga e laboriosa. E forse pochi sanno che secondo quanto stabilisce il Decreto Ministeriale 22-07-2005 per dirsi tale un panettone deve rispettare ingredienti e percentuali minime. L’impasto del panettone e del pandoro tuttavia apportano una notevole quantità di carboidrati, Nella maggior parte dei casi in cima alla lista degli ingredienti figurano farina di frumento, zucchero, uova e materia grassa butirrica. È evidente che mangiando 100 grammi di panettone o pandoro soprattutto a conclusione di un pranzo natalizio si avrà molto da smaltire.

Ma per quanto tempo e quali distanze bisognerà percorrere per liberarsi dei grassi di cui sono ricchi questi dolci simbolo del Natale? Secondo gli esperti ecco quanti chilometri di camminata o corsa servono per sbarazzarsi di una fetta di panettone o pandoro. Si deve infatti considerare anzitutto quante calorie si bruciano correndo per 30 minuti e quante in 1 ora di corsa per 10 km. Allo stesso tempo si deve conoscere anche la quantità di calorie presente nei due tipici dolci natalizi. A ciò si deve aggiungere che il dispendio calorico cambia anche in relazione all’intensità dello sforzo fisico oltre che alla durata. Risulta infatti davvero straordinario quanto consuma di più chi cammina un quarto d’ora in salita all’aperto o su tapis-roulant.

Ecco quanti chilometri di camminata o corsa servono per sbarazzarsi di una fetta di panettone o pandoro

Altri ancora si chiedono se sia meglio camminare 3 quarti d’ora ogni giorno o più di 60 minuti 4 volte a settimana. Di sicuro chi ha tempo da dedicare quotidianamente alla pratica sportiva ha modo di distribuire le uscite e gli allenamenti con più facilità. Ma dopo una scorpacciata di dolci conviene subito mettere le gambe in spalla e iniziare a correre o a camminare. Le calorie presenti in panettone e pandoro aumentano di molto se si scelgono le alternative con farciture o coperture al cioccolato. Ci limitiamo a considerare l’apporto calorico dei prodotti tradizionali senza l’aggiunta di particolari ingredienti e glasse. Una fetta di pandoro da 100 grammi contiene all’incirca poco meno di 400 calorie di cui il 20% è rappresentato da grassi.

La stessa quantità di panettone risulta invece meno calorica dal momento che le calorie presenti sono circa 330/350. In un’ora di camminata in pianura un soggetto normopeso riesce a bruciare dalle 150 alle 190 calorie che diventano quasi 300 se si aumenta la velocità. In un’ora di corsa invece il dispendio energetico di un adulto di peso medio è di circa 550 calorie con una velocità di 10km/h. Chi dunque vorrà cede alle gioie del palato dovrà camminare o correre per almeno 10 chilometri.