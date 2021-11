Sono sempre più numerose le donne che si impegnano sia in palestra che all’aperto per conservare un aspetto giovanile. La cura di sé non si limita alla scelta dell’acconciatura, del trucco e dell’abbigliamento. Per molte di esse parte anzitutto da una forma fisica snella e da una muscolatura tonica. Non risulta verto gradevole a livello estetico vedere muscoli flaccidi e pelle cadente in corrispondenza di braccia, addome e glutei. Pur tuttavia spesso si ritiene che sollevando pesi il proprio corpo possa assumere sembianze troppo mascoline. Ciò spinge molte donne a tenersi a distanza dalla sala attrezzi e preferire le attività aerobiche anche in vista del dimagrimento. E a tal proposito ci si chiede spesso se sia preferibile praticare corsa o camminata veloce per combattere la cellulite e perdere peso.

Sicuramente l’attività aerobica comporta un consumo energetico utile al dimagrimento se lo si associa ad un regime alimentare corretto. Ma pochi sanno che è quasi inutile camminare o correre per molti chilometri perché così si bruciano più grassi. Al lavoro aerobico conviene infatti affiancare delle sedute in palestra al fine di stimolare anche altri gruppi muscolari. La corsa e la camminata non coinvolgono infatti i muscoli di altri importanti distretti muscolari. Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali e dorsali risultano spesso i grandi esclusi dagli allenamenti dei podisti. Ma anche quando si salta un allenamento vi sono due esercizi alternativi a camminata e corsa che danno subito quadricipiti d’acciaio e glutei granitici.

Ecco quante volte alle donne serve allenarsi e con quali pesi per sentirsi più giovani delle coetanee

Anzitutto preme chiarire che non è necessario frequentare la palestra 5 giorni su 7 per ottenere i risultati che si desiderano. Il muscolo cresce e si sviluppa proprio a riposo. Ciò perché durante l’allenamento si verifica la rottura delle fibre muscolari che si riparano proprio nella fase del recupero, ossia del riposo. Ecco quante volte alle donne serve allenarsi e con quali pesi per sentirsi più giovani delle coetanee. Alle donne basterebbe pertanto sottoporsi 2 o 3 volte a settimana ad un allenamento della forza per raggiungere un apprezzabile livello di tonificazione. Quel che conta maggiormente, oltre alla frequenza settimanale, è calibrare con l’aiuto di un esperto il carico di lavoro.

Molte donne commettono l’errore di non aumentare il peso con cui sollecitano il muscolo per paura di gonfiarsi. A differenza degli uomini, le donne infatti non desiderano raggiungere l’ipertrofia, cioè un aumento visibile della massa muscolare. Ma tale timore le induce spesso a non variare il carico di lavoro per cui si riduce notevolmente l’efficacia delle sedute di allenamento. In realtà, l’ipertrofia muscolare nei soggetti femminile è assai difficile da raggiungere. Al contrario, è fondamentale seguire dei programmi di allenamento utili a produrre adattamenti fisiologici. Il che significa che aumentando il carico con la supervisione dell’allenatore si potrà ottenere lo sviluppo e la tonificazione del muscolo. Pertanto piuttosto che sollevare manubri da 2 kg per mesi conviene incrementare il carico per veder diminuire il grasso corporeo.