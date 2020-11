Ecco quando mangiare una mela può diventare davvero pericoloso per la salute

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una mela al giorno toglie il medico di torno. Questo è uno dei detti più famosi della storia. Ma se non fosse valido per tutti? Infatti, è vero che le mele sono salutari, dietetiche e ricche di sostanze benefiche per l’organismo. Ma è altrettanto vero che ci sono delle situazioni in cui questo frutto può rappresentare un vero e proprio rischio per il benessere di chi lo sta mangiando. Stiamo parlando degli allergici. Non tutti sanno, infatti, che si può essere effettivamente allergici alle mele. Ed ecco quando mangiare una mela può diventare davvero pericoloso per salute. L’allergologo Karl-Christian Bergmann dell’Ospedale Charitè di Berlino ha spiegato, in un’intervista, i rischi che si corrono e come prevenire questo pericolo.

Cosa accade a chi è allergico alle mele?

L’allergologo Bergmann ha spiegato che l’allergia alle mele dipende principalmente dal meccanismo della cross-reattività. Dunque, il sistema immunitario di una persona allergica a questo frutto, recepisce allo stesso modo le proteine che si trovano nel polline delle betulacee e quelle che stanno sulla buccia delle mele. Ed ecco, quindi, che si scatena una reazione allergica incontrollabile, che può durare per un circa un paio d’ore. Ma il Dottore è molto chiaro: solo alcune tipologie di mele possono causare questo genere di reazioni. E si tratta delle Gala o delle Golden Delicious, ricche di polifenoli, sostanze poco adatte a chi soffre di questa allergia. Il modo più facile per eliminare queste sostanze, comunque, è cuocere il frutto prima di mangiarlo.

Lo studio che conferma la teoria del Dottor Bergmann

A sostenere la tesi del Dottor Bergmann, secondo cui bisogna stare attenti per lo più a determinate varietà di mele, è uno studio del 2008. La ricerca, guidata dalla Dottoressa Ana Scancho, ha dimostrato che la presenza di sostanze allergeniche sulle mele varia a seconda della tipologia che si sta coltivando. Dunque, per gli allergici, c’è una buona notizia. Basterà scegliere le giuste tipologie di questo frutto per non rischiare!

Perciò, ecco quando mangiare una mela può diventare davvero pericoloso per la salute. Basterà consultarsi con il proprio medico e informarsi per scegliere quelle più adatte!