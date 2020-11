Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il kiwi è tra i frutti più importanti durante la stagione fredda. Ha infatti numerosi effetti benefici per l’organismo. Spesso si considerano le arance come gli alimenti più indicati per rafforzare le difese immunitarie. Eppure, i kiwi contengono più vitamina C che gli agrumi! Sono dunque un alleato prezioso per difendersi dai malanni di stagione. E non è tutto qui. Il kiwi nasconde anche un segreto di bellezza. Infatti, questo frutto invernale è il miglior rimedio naturale per una pelle radiosa.

Tutti i benefici del kiwi per la pelle

I kiwi sono utilizzati in svariati prodotti cosmetici per i loro numerosi benefici. Innanzitutto, il kiwi ha delle proprietà idratanti. Queste sono particolarmente importanti in inverno, quando si è esposti al freddo e al vento. Il risultato è una pelle più secca. Fortunatamente, l’elevato contenuto di vitamina C dei kiwi ci viene in soccorso. Secondo uno studio, questo nutriente potrebbe infatti avere un ruolo nel rendere la pelle più morbida (anche se ulteriori ricerche sono necessarie).

Ma non è tutto qui. Oltre che idratare la pelle, i kiwi:

a) Stimolano la produzione di collagene, rendendo la pelle più elastica e giovane;

b) migliorano la resistenza della pelle ai raggi UV;

c) contengono importanti antiossidanti;

d) possono ridurre la produzione di sebo;

e) hanno proprietà antinfiammatorie.

Come preparare una maschera per il viso al kiwi

Non è una sorpresa che il kiwi sia uno dei trucchetti di bellezza della nonna. Questo frutto invernale è il miglior rimedio naturale per una pelle radiosa. Per godere di tutti i benefici del kiwi, è importante mangiarne in quantità. Qui gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa spiegano come non sprecarne nemmeno la buccia. Ma si può anche preparare una maschera per il viso al kiwi. Basterà mescolare la polpa di un kiwi con un cucchiaio di yogurt, applicare sul viso e lasciar agire per un quarto d’ora. La pelle ringrazierà!