La natura a volte offre dei rimedi naturali davvero straordinari. Basta saperli cogliere, e conoscere le potenzialità di ogni elemento presente in natura per sfruttare al massimo le loro potenzialità. Questa operazione si può eseguire facilmente seguendo gli esempi delle vecchie generazioni. Infatti, osservando i rimedi che le nonne adottavano quando non erano ancora presenti tutte le comodità del mondo contemporaneo, si potranno conoscere delle soluzioni impensabili. Proprio come quella che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre. E allora, basterà vedere come il burro freddo potrà risolvere questo problema davvero comune nelle case!

Il burro contro i bernoccoli, ecco il geniale rimedio della nonna

Chi ha in casa dei bambini, sa perfettamente quanto questi amino giocare e correre per l’appartamento. E in un periodo del genere, dove si passa molto più tempo tra le mura domestiche a causa della pandemia, i giochi si sono moltiplicati. Ma può succedere che un bimbo, inavvertitamente, sbatta la testa contro una porta e uno spigolo. Ed ecco che si forma il classico bernoccolo che, per un figlio, può risultare davvero doloroso. È in questo momento che entra in gioco il rimedio naturale di cui stiamo parlando.

Infatti, il burro freddo potrà risolvere questo problema davvero comune nelle case. Soprattutto in quelle in cui vivono e giocano dei bambini!

Ecco come realizzare questo efficace rimedio naturale

Il burro freddo può essere un ottimo rimedio contro i bernoccoli. Infatti, poggiarne un pezzo sulla zona interessata, farà cessare il dolore. E, soprattutto, impedirà al sangue di coagularsi sottopelle. In questo modo, il livido che uscirà fuori dovrebbe essere quasi invisibile! In più, il burro è un ottimo sostituto al ghiaccio. Essendo meno freddo, i bambini riescono a tollerarlo con più facilità!

Questa soluzione, per il momento, non è supportata da prove scientifiche. Si tratta, infatti, come specificato nell’articolo, di un cosiddetto “rimedio della nonna”. In sintesi, non sono state apportate delle ricerche sull’efficacia del burro freddo in questi casi. Ma le generazioni passate ne hanno sempre fatto buon uso. Quindi, perché non seguire il loro esempio?

