Tornare a casa ed essere travolti dall’odore del tacchino che sta cuocendo in forno è una delle sensazioni più belle di sempre. Chi vive in casa con qualcuno che ama cucinare, ha provato almeno una volta nella vita quest’emozione. E potrà confermare quanto sia piacevole. Ma, quando si cuoce questo tipo di carne, c’è sempre un’incognita che preoccupa lo chef, ossia quella che il tacchino potrebbe seccarsi. Cuocendolo al forno, infatti, questo pericolo è davvero consistente. Ma c’è un segreto per evitarlo.

Perciò, ecco il geniale trucco per non far mai seccare il tacchino quando lo si cuoce al forno.

Come cucinare un buon tacchino al forno

In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già spiegato come cuore un delizioso tacchino al forno. Questa ricetta, infatti, non potrà che rendere la cena una vera e propria goduria per tutti gli invitati. Si tratta di un piatto con tantissimi sapori e ingredienti, che renderà la serata magica. Ma, se si volesse cucinare un tacchino con meno ingredienti, il rischio che si possa seccare nel forno è davvero alto. E allora, basterà seguire il consiglio che stiamo per dare per evitare che ciò accada. In questo modo, non verrà sprecato un buonissimo tacchino e la cena sarà salva!

Ecco come evitare che si secchi quando lo si sta cuocendo al forno

Il segreto per evitare che il tacchino si secchi mentre è in forno, in realtà, è davvero semplice. E basterà un ingrediente segreto per seguirlo. Stiamo parlando del guanciale. Infatti, prima di mettere il tacchino nel forno, bisognerà eseguire una facilissima operazione. Si dovranno fare dei piccoli tagli sul dorso del tacchino, aprendoli di poco con il coltello. E ora bisognerà inserire delle sottilissime fettine di guanciale nelle fessure, per far in modo che il grasso di quest’ultimo non faccia seccare il tacchino.

Dunque, ecco il geniale trucco per non far mai seccare il tacchino quando lo si cuoce al forno. Incredibile ma vero! Basterà un po’ di guanciale e poi si potrà servire un delizioso tacchino a tavola, lasciando tutti a bocca aperta!