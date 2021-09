Molti contribuenti richiedono ogni anno il sussidio assistenziale che consente di ottenere la pensione di invalidità civile. Tale trattamento prevede l’attribuzione di una indennità mensile alla persona che presenta delle capacità lavorative ridotte. Nel caso in cui il richiedente sia un minore oppure un over 67, allora si valutano le funzioni relative all’età e non la capacità lavorativa. Nel momento in cui si avvia l’intero iter per inviare la richiesta, quando arriva il primo pagamento da parte dell’istituto di Previdenza Sociale? Ecco quando l’INPS risponde alla domanda di pensione di invalidità inviando gli assegni.

Cosa serve per ottenere il sussidio assistenziale nel 2021

La pensione di invalidità civile è un trattamento di tipo assistenziale che non prevede il possesso di determinati requisiti contributivi o lavorativi. Tuttavia, questo non esclude il possesso di determinati requisiti reddituali per inoltrare la richiesta. Attenzione a ricordare che nel computo dei redditi ce ne sono alcuni che non si prendono in considerazione.

Abbiamo fornito un elenco completo di tali voci nell’approfondimento: “Quali sono i redditi che non fanno perdere il diritto alla pensione di invalidità INPS”. In questo caso, è importante ricordare che il limite di reddito massimo personale per ottenere il beneficio corrisponde a 4.931,29 euro annui. Per l’anno 2021 l’importo dell’assegno mensile corrisponde a 287,09 euro che vengono corrisposti per un totale di 13 mensilità. Si tratta della quota che spetta agli invalidi civili parziali, ossia coloro a cui l’INPS riconosce una invalidità compresa tra il 74% e il 99%. Al fine di ottenere il sussidio mensile, non basta che l’interessato sia in possesso dei requisiti necessari. Egli deve inoltrare formale domanda all’INPS per la richiesta del beneficio. Per chi non sapesse come procedere, abbiamo formulato una guida su come avere la pensione di invalidità INPS 2021.

Ecco quando l’INPS risponde alla domanda di pensione di invalidità inviando gli assegni

Una volta che la persona o il delegato invia la domanda all’INPS, quando arrivano i primi soldi? Secondo quanto indica l’INPS la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda. Questo significa che l’assegnazione non avviene in maniera automatica in quanto l’INPS effettua prima le verifiche necessarie. La presentazione dell’istanza è quella che vale per costituire l’eventuale diritto. Ciò significa che l’INPS non paga l’assegno per i mesi precedenti la presentazione della domanda stessa. La regola vale anche nel caso in cui tali requisiti fossero già presenti perché, come abbiamo detto, il trattamento si attribuisce dietro formale richiesta. Lo specifica anche una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23359/2021. Una volta accertati i requisiti socioeconomici, dunque, l’INPS con cadenza mensile provvede a pagare la quota spettante all’invalido.

