La settimana borsistica appena conclusasi ha visto una spettacolare prova di forza del Ftse Mib Future che mette le basi per un ritorno sui livelli pre Lehman.

Va detto che il movimento dell’indice è stato da manuale. Nel precedente report, infatti, avevamo fatto notare che le quotazioni avevano rotto il supporto in area 25.385 aprendo le porte a una continuazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 24.830.

Durante la seduta del 20 settembre il I obiettivo di prezzo è stato raggiunto e superato. La causa del tracollo era legata alle incertezze su come la Fed avrebbe deciso sulla tempistica del tapering nel corso della riunione in programma il 21 e il 22 settembre. A quel punto, vista l’entità del ribasso giornaliero di circa il 2,5%, tutto sembrava ormai perso con le quotazioni dirette verso area 23.300, prima, e 21.900, poi.

Nei giorni successivi, però, grazie anche alla Fed, tutti listini sono ripartiti al rialzo e il Ftse Mib Future non è stato da meno.

Spettacolare prova di forza del Ftse Mib Future che mette le basi per un ritorno sui livelli pre Lehman: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 24 settembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.676 in ribasso dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo del 1,21%

Time frame giornaliero

Come detto in precedenza le quotazioni hanno avuto un comportamento da manuale e una reazione strepitosa a contatto con il supporto. In questo momento, quindi, grazie al segnale di acquisto dello Swing Indicator, il rialzo (indicato dalla linea tratteggiata) è pronto ad attaccare quota 30.000. In questo caso, che passa per il superamento del I obiettivo di prezzo in area 27.430, le quotazioni potrebbero arrivare in area 33.000 su livelli toccati solo prima del crollo causato dal fallimento di Lehman Brothers.

Lo scenario rialzista in corso verrebbe meno solo nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 25.630. Le prime sedute della prossima settimana, quindi, saranno particolarmente importanti.

Time frame settimanale e mensile

Non c’è nulla da aggiungere a quanto scritto nelle settimane precedenti.

Lo scenario rialzista e i livelli di supporto da monitorare in chiusura di time frame sono chiaramente indicati in figura.