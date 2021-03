L’herpes labiale, a volte, può essere un problema. Si tratta di un’eruzione cutanea nei pressi della bocca. Le vescicole contengono il virus HSV-1 (Herpes Simplex) vivo da cui la malattia origina. Per questa ragione la trasmissibilità da contatto è elevatissima. Bisogna, quindi, evitare baci e interazioni ravvicinate. La saliva può essere il tramite principale.

Il problema, tuttavia, è maggiormente estetico anche se, per avere la certezza assoluta, sempre meglio rivolgerci al medico. Sarà quest’ultimo a dire se potremo usare alcuni rimedi naturali per alleviare il problema. La patologia in sé, infatti, dura circa una settimana e scompare autonomamente senza strascichi. Il fastidio, comunque, è notevole. Le vescicole provocano dolore al tatto. Esse, in più, lasciano il posto alle croste.

Oggi con le mascherine l’inestetismo si può nascondere più facilmente. Per accelerare la sparizione di un ospite poco simpatico ci sono vari modi.

Nell’articolo si prenderà in esame un rimedio naturale per curare l’herpes labiale in poche ore.

Le cause dell’herpes sono molteplici

I fattori che possono portare ai fastidiosi sintomi sono diversi. Di sicuro un’alimentazione scorretta e lo stress eccessivo sono fra questi. È importante prevenire prima che curare. Avere una vita tranquilla e un solido equilibrio psico-fisico aiuta tantissimo. Fare attenzione ai cibi che si ingeriscono, inoltre, non solo aiuta, ma è sinonimo di rispetto nei confronti di sé stessi.

Un’altra causa possono essere gli stati influenzali e la febbre. O, ancora, i raggi solari. Si consiglia di non esporsi al sole in maniera avventata se si vuole prevenire l’herpes.

Sbalzi di temperatura o disfunzioni ormonali sono da tener d’occhio.

Ma qual è il rimedio naturale per curare l’herpes labiale in poche ore?

Un antibiotico naturale

Chiunque sia affetto da herpes vuole liberarsene il prima possibile. Per fortuna esiste un metodo infallibile per farlo bloccarlo sul nascere. Anche se prima, come detto, avviseremo sempre il medico, anche solo per precauzione.

L’aglio è un vero e proprio toccasana. Un antibiotico naturale. Le sue proprietà sorprendenti sono riconosciute da scienziati, medici e biologi. Non presenta, inoltre, gli stessi effetti collaterali dei suoi “colleghi” artificiali. Esso è importante per la circolazione sanguigna e contro i radicali liberi.

Per combattere l’herpes in maniera veloce, è l’alleato perfetto! Basta tagliare un piccolo spicchio di aglio e applicarlo sul punto interessato. Lo si può tenere per circa 5 o 10 minuti. Dopodiché l’eruzione del labbro si lava con acqua fredda. Si consiglia di ripetere il tutto due volte a distanza di qualche ora. In alternativa l’aglio si può triturare e porre sul labbro tramite una benda.

Dopo poco, l’odioso herpes labiale sarà un lontano ricordo.