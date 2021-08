Stufi delle solite piante da tenere in casa? Il mondo della natura è pieno di fantastiche piante tutte da scoprire. Quindi, quando decidiamo di arredare il nostro appartamento con delle piante, cerchiamo di farlo con quelle che escono dagli schemi e che non sono banali. Ad esempio questa bellissima pianta che sembra un’orchidea è perfetta per decorare i nostri balconi e la casa. Ma qual è la pianta che sembra un’orchidea, ma orchidea non è? Vediamo subito quali sono le caratteristiche di questa pianta e come possiamo prendercene cura.

La Bauhinia o Albero Orchidea

Il nome già la dice lunga su questa pianta. Infatti la Bauhinia è chiamata anche l’Albero Orchidea, proprio per la forte somiglianza con questa pianta. La Bauhinia è una pianta originaria dell’Africa e dell’Asia e può arrivare ad altezze veramente interessanti. Infatti questa può arrivare fino ad un’altezza di 10 metri, perfetta quindi per balconi ampi o per giardini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo genere comprende circa 200 specie, quindi la scelta è veramente tanta. I fiori di questa pianta vengono fuori come delle infiorescenze a grappolo e ricordano quelli dell’orchidea. Le specie sono tante e ognuna di queste ha delle caratteristiche diverse, come il colore dei fiori. Questi, infatti, possono essere rosa, bianchi, viola, gialli e rossi.

Questa bellissima pianta che sembra un’orchidea è perfetta per decorare i nostri balconi e la casa

Vediamo però come possiamo prenderci cura di questa pianta. Prendersi cura delle orchidee non è proprio un gioco da ragazzi, come sarà con la Bauhinia?

Amano la luce e odiano il freddo

La prima cosa da sapere è che odiano il freddo e amano il sole. Quindi devono essere posizionate in ambienti luminosi e soleggiati. D’estate infatti si consiglia di tenerle fuori, balcone o giardino che sia. D’inverno invece è opportuno tenerle in casa al riparo dal freddo. Quindi mettiamole in una zona della casa ben soleggiata e calda.

Non ha bisogno di molta acqua

Per quanto riguarda le annaffiature è abbastanza semplice. La Bauhinia, infatti, non ha bisogno di molta acqua. Deve essere annaffiata ogni 15 giorni e prima della nuova annaffiatura la terra deve essere asciutta. Evitiamo assolutamente ristagni d’acqua perché faranno marcire le radici.

Terreno e rinvaso

Il terreno deve essere ben drenato e molto fertile, in questo modo la pianta potrà crescere sana e forte. Dato che la pianta tende a crescere molto in altezza si consiglia di cambiare spesso il vaso per permetterne la crescita. Ricordiamoci anche di potarla nei mesi autunnali per tenerla compatta e per avere fioriture abbondanti.

Approfondimento

Salviamo il raccolto e soprattutto questa verdura da un insetto estivo fastidiosissimo con un rimedio naturale.