La festa della Befana è una delle più amate d’Italia ed è festeggiata da Nord a Sud. Si tratta di una festività tra le più antiche, che ha origini addirittura nei miti pagani. Nella tradizione cristiana coincide con l’Epifania, il giorno in cui i Re Magi portano i doni al Bambino Gesù.

Tradizionalmente, questa giornata “tutte le feste porta via”, perché rappresenta la fine del periodo festivo natalizio. L’antichità celebrava questo periodo con un mito: era la dea Diana a volare sui campi e renderli fertili, nell’attesa dell’arrivo della primavera in cui la vita si sarebbe risvegliata.

L’Epifania è così radicata nella cultura italiana da essere considerata una delle feste più importanti dell’anno. Grazie alle sue radici profonde, ha una valenza sia simbolica che religiosa.

Per questo si festeggia ovunque e sono nati tantissimi piatti tipici per celebrare questo giorno. Dunque, ecco quali sono le ricette più diffuse per il giorno dell’Epifania da cui i più golosi possono prendere spunto per una calza augurale perfetta, ma anche per addolcire la tavola e fare una merenda da non dimenticare.

Dal Nord al Sud tutti i dolci italiani per la Befana

Questo viaggio culinario parte dal Sud Italia. Uno dei dolci più comuni e tipici è della provincia di Teramo e del Molise: il pepatello. Si tratta di un biscotto fatto con miele, farina, cacao, mandorle e bucce d’arancia. L’ingrediente tipico, però, è proprio il pepe da cui prendono il nome. Questo dolce si prepara tipicamente durante il periodo natalizio e in particolare per il 6 gennaio.

La prima pastiera dell’anno, in Campania, si fa proprio il giorno dell’Epifania e si accompagna con i notissimi struffoli. Questi ultimi non hanno bisogno di presentazione: le classiche palline di pasta fritte nell’olio o nello strutto, fatte con una ricetta molto semplice dove non può mancare il liquore d’anice. Sono poi coperte nel miele caldo e decorate con canditi o zucchero colorato.

I porcidduzzi salentini sono un altro dolce tipico, con un disegno simile a quello di una rosa. Questa forma è ricca di insenature che si impregnano di vino o mosto cotto oppure con del cotto di fichi. In Salento ne esiste una versione simile chiamata anche struffoli.

Al Nord le dolcezze non mancano. A Cuneo la tradizione impone la fugassa della Befana, con il gioco delle due fave, una bianca e una nera: il malcapitato che trova quest’ultima deve offrire da bere.

Come dimenticare, poi, li cavalluccio di Siena, tipico biscotto toscano morbido, e i befanini di Lucca e Viareggio? Anche Veneto, Lombardia, Liguria e Marche non sono da meno: la pinsa, i cammelli di pasta sfoglia, gli anicini e le percorelle sono tutti dolci tipici di queste zone.