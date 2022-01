Le festività natalizie oramai sono agli sgoccioli. Non manca molto per tornare alla routine quotidiana abbandonando tutti i manicaretti che abbiamo assaporato in questi giorni. Menù super calorici e tanti dolci che ci hanno fatto compagnia durante questi giorni di pasti lunghi ed infiniti.

Anche per questo motivo, dovremmo fare una pausa da questi gustosissimi piatti, magari con questo spettacolare questo primo piatto pronto in 5 minuti con solo 3 ingredienti. Ma oltre ai piatti tradizionali non dimentichiamoci che tra questi c’è anche questo dolcetto da preparare in casa in occasione della befana con soli 5 ingredienti e in pochissimo tempo.

Ingredienti

250 gr di zucchero semolato;

1 albume d’uovo;

circa 50 gr d’acqua;

50 gr di zucchero a velo;

colorante alimentare di colore nero.

Non tutti sanno che si può preparare in casa questo dolcetto per la befana con solo 5 ingredienti e in pochissimo tempo

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una pentolino antiaderente e versando 125 gr di zucchero che dovranno essere ricoperti d’acqua. Accendere il fornello a fuoco moderato e lasciare che lo zucchero assorba tutta l’acqua caramellandosi. Evitare di girare il composto sul fuoco con un cucchiaio per non rovinare il processo.

Durante questo passaggio, preparare la glassa nera montando a neve l’albume con lo sbattitore elettrico. Quando il composto sarà ben spumoso, aggiungere il restante dello zucchero semolato, anche lo zucchero a velo e un pizzico di colorante, il questo caso nero.

Mescolare per bene tutto e lasciare da parte. Quando lo zucchero sul fuoco inizierà a dorarsi, unire la glassa nera a fuoco basso e mescolare velocemente. Nel momento in cui il composto inizierà a gonfiarsi, versarlo in vari recipienti rivestiti da carta da forno e lasciare raffreddare.

Dopo qualche ora l’impasto si sarà indurito e potrà essere fatto a pezzi per ottenere l’effetto del carbone.

Letture consigliate

Non la solita crema al mascarpone ma questa semplice e gustosa da mangiare a sbafo pronta in soli 5 minuti