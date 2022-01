L’Italia è una grande produttrice di olive e la loro coltivazione sul suo territorio risale all’antichità. In molti le usano per condire alcuni piatti o le mangiano da sole. Unico neo è il loro sapore amarognolo e spesso spiacevole. In breve guida vedremo proprio come eliminare l’amaro dalle olive facilmente e con soli 2 ingredienti per poterle gustare al meglio.

Il gusto amaro delle olive è dovuto alla presenza di un composto fenolico molto importante per il nostro organismo, in quanto svolge un’azione antiossidante. Questo composto è un polifenolo che prende il nome di oleuropeina e gli si attribuiscono proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e immunomodulanti.

Per togliere l’amaro dalle olive occorre rendere solubile l’oleuropeina attraverso due semplici procedimenti che prendono il nome di deamarizzazione delle olive. Si mettono in atto quando le olive sono appena raccolte dagli alberi.

I metodi della deamarizzazione delle olive

Un primo metodo per deamarizzare le olive con acqua fredda richiede:

a) olive;

b) acqua fredda;

c) 1 bacinella.

Procedimento

Prendere la bacinella e immergere le olive nell’acqua fredda, ricoprendole completamente. Cambiare l’acqua tre volte al giorno per due settimane. Durante questo periodo, le olive perderanno pian piano il loro sapore amaro. Trascorse le due settimane, toglierle dall’acqua e mangiarle oppure conservarle in salamoia.

Ecco l’occorrente per un metodo alternativo a quello appena illustrato:

a) 1 kg di olive;

b) 20 grammi di soda caustica;

c) 1 litro di acqua;

d) 1 bacinella.

Procedimento

Versare l’acqua nella bacinella e sciogliere la soda caustica. La miscela genererà calore, quindi aspettare qualche minuto prima di versare le olive precedentemente lavate. Lasciarle completamente immerse nella miscela per 10 ore mescolando ogni tanto. Trascorso questo lasso di tempo togliere le olive dalla miscela e lavarle bene con acqua fredda.

Versare di nuovo le olive in una bacinella e completamente coperte da acqua fredda per tre giorni ricordandosi di cambiare l’acqua due volte al giorno. Trascorsi i due giorni, togliere le olive dalla bacinella e mangiarle oppure conservarle in salamoia.