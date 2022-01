Il 2022 si apre con delle prospettive molto interessanti per alcuni titoli di Stato. Le attuali condizioni economiche porteranno a favorire alcune obbligazioni governative di nicchia che potranno regalare molte soddisfazioni a chi le ha in portafoglio. Per questi titoli di Stato il 2022 potrebbe essere un anno d’oro ed essere coperti da una cascata di soldi.

Per i titoli di Stato, in particolare per i BTP, lo scorso anno non è stato felice. La ripresa forte dell’economia ha portato con sé due elementi sfavorevoli alle obbligazioni a tasso fisso. Le attese di rialzo dei tassi d’interesse e il costo della vita in aumento hanno spinto al ribasso i prezzi di queste obbligazioni.

Basta fare un esempio. I prezzi del BTP con scadenza a febbraio 2025, hanno chiuso l’anno a 100,7 centesimi, ma a inizio 2021 il bond quotava 102,2 centesimi. I titoli di Stato a tasso fisso con vita residua più lunga hanno avuto cali di prezzo maggiori. Quelli passati sono stati giorni drammatici per i nostri BTP, ecco cosa rischiano i risparmiatori con questi titoli in portafoglio.

Maggiore è la durata del BTP e più alta e la variabilità dei prezzi, la volatilità. La volatilità può offrire ottime occasioni di guadagno per chi conosce bene il funzionamento dei Buoni del Tesoro Poliennali. Per esempio ecco come un risparmiatore ha guadagnato il 3% in 3 giorni con i BTP e come replicare l’operazione.

Non tutti i BTP sono a tasso fisso, c’è una categoria di Buoni del Tesoro Poliennali che sono a tasso variabile. Il rendimento e la cedola di questi titoli variano in base all’indicizzazione. I BTP Italia sono titoli di Stato indicizzati all’inflazione italiana e creati soprattutto per i risparmiatori privati, gli investitori retail.

La caratteristica principe di questo BTP è quella di offrire un rendimento allineato all’evoluzione dell’inflazione. Gli analisti per quest’anno stimano il costo della vita in forte aumento in Italia. Ecco perché per queste obbligazioni governative il 2022 potrebbe essere un anno d’oro.

Vediamo quali sono questi titoli. Il BTP Italia con scadenza maggio del 2023 (Isin: IT0005253676) è uno di questi. Il prezzo al momento dell’analisi è di 103,7 centesimi e il rendimento lordo a scadenza è dell’1,65%. Ma se l’inflazione crescesse il rendimento e il prezzo salirebbero.

Lo stesso ragionamento vale per il BTP Italia scadenza aprile 2024 (Isin: IT0005174906). Il prezzo al momento dell’analisi è di 104,2 centesimi e il rendimento lordo annuo a scadenza è del 2,2%. Il BTP Italia con scadenza nel maggio del 2025 (Isin: IT0005410912) ha un rendimento ancora maggiore. Il prezzo è di 108,4 centesimi e il rendimento lordo annuo a scadenza è del 2,4%.

