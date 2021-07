Alle volte capita di svegliarsi all’improvviso e di correre velocemente in bagno per via della nausea che stiamo provando. Questo non è di certo uno dei risvegli migliori, anzi è particolarmente fastidioso e per certi versi anche angosciante.

Non sempre la nausea mattutina dipende da uno stato di gravidanza, questo fenomeno può dipendere anche da altro come una cattiva digestione o da ansia. Non ci pensiamo ma alcune volte sono anche l’ansia e lo stress ad incidere. In vari articoli noi di ProiezionidiBorsa indichiamo come risolvere questo fastidioso problema dai rimedi naturali ai consigli della nonna come massaggi ad altezza ombelico. In questo articolo consigliamo tre tisane rilassanti che aiutano ad alleviare la nausea.

Ecco quali sono le 2 tisane consigliate per alleviare la nausea mattutina

Spesso quando avvertiamo nausea la prima cosa che pensiamo di fare è una tisana a base di zenzero e limone. Questa è particolarmente indicata ma non è di certo l’unica che può farci stare meglio. Per chi non ama il sapore troppo forte dello zenzero esistono altre tisane che ci permettono di alleviare il fastidioso senso di nausea. Uno tra questi è la tisana al finocchio.

Questa tisana è un rimedio naturale che facilita la digestione. Quindi è particolarmente consigliata se abbiamo mangiato troppo la sera prima e la mattina dopo ci risvegliamo con un forte senso di nausea. Grazie ai suoi semi, che sono quelli che utilizziamo per preparare l’infuso, sin dai primi sorsi si avverte benessere in tutto l’apparato digerente.

Questa inoltre ci aiuta a rilassare naturalmente le pareti muscolari dell’addome. Nonostante la sua azione benefica è importante sapere se si è allergici al finocchio, così da evitare spiacevoli reazioni allergiche.

Non solo tisana al finocchio

Un’altra tisana che ci aiuta ad alleviare la nausea mattutina, dolori gastrointestinali e a curare una cattiva digestione è la tisana all’anice. Per preparare questa miracolosa tisana si consiglia l’anice stellato in polvere da aggiungere in acqua bollente. Si lascia in infusione per 10/15 minuti successivamente si filtra e si consuma.

Ed ecco che anche questa tisana avrà un effetto digestivo e rilassante sul nostro stomaco e ci farà sentire meglio. Ecco quali sono le 2 tisane consigliate per alleviare la nausea mattutina.