Una città si può qualificare come “vivibile” quando ai propri cittadini può offrirti molte opportunità: un lavoro adeguato e dignitoso, cultura, tempo libero, istruzione, vita sociale e, ovviamente, una casa. Mercer ha fatto un elenco delle 10 città più vivibili del mondo, entrate in classifica grazie all’alta qualità della vita, grazie all’attrazione che esercitano nei confronti dei nuovi arrivati e grazie al fatto di riuscire a mantenere i propri residenti. Molto importante è anche il design urbano, che può avere un impatto significativo sulla vivibilità di una città e che porta alla soddisfazione dei cittadini.

Le città che hanno implementato progetti eco-sostenibili e hanno creato progetti innovativi dal punto di vista del verde e dell’ecologia, hanno sicuramente una più alta qualità della vita.

Ecco quali sono le 10 città più vivibili del mondo: le prime 3

Al decimo posto della classifica troviamo la terza città più grande della Svizzera, Basilea, che si trova nel triangolo di confine tra Germania e Francia.

Al nono posto c’è Copenaghen, la capitale della Danimarca. Da sempre la città è sinonimo di soddisfazione e di qualità della vita. Copenaghen è tra le città più vivibili del mondo.

All’ottavo posto della classifica ritroviamo di nuovo la Svizzera, con Ginevra. La seconda città più grande del paese elvetico, sede di numerose organizzazioni internazionali (ONU, CERN, OMS, ecc.).

Le successive 3 città in classifica

Al settimo posto si trova Francoforte, in Germania, sede della Banca Centrale Europea, della Borsa di Francoforte e di numerosi istituti finanziari, è una delle città più importanti al mondo dal punto di vista economico. Ma è anche uno snodo dei trasporti e coacervo di diverse culture.

Al sesto posto della classifica si trova ancora la Germania, con Dusseldorf. La capitale dello stato della Renania è una città fieristica ed è una delle località tedesche più famose per la pubblicità, la moda, la cultura e i musei.

Al quinto posto si trova il Canada con Vancouver, che non è solo una popolare destinazione di viaggio per turisti provenienti da tutto il mondo. La città nel sud-ovest della Columbia Britannica è anche una delle città più etnicamente diversificate al mondo.

Gli ultimi 4 posti della classifica

Al quarto posto c’è ancora la Germania con Monaco di Baviera, che risulta essere la città più vivibile della Germania che, nel 2014 si è classificata seconda al mondo in termini di infrastrutture e quarta in termini di qualità generale della vita. Questa tradizione è proseguita anche negli anni avvenire.

Al terzo posto c’è Auckland, Nuova Zelanda. Un paesaggio idilliaco, un’economia equilibrata e una diversità culturale hanno fatto salire la città neo-zelandese sul podio delle città più vivibili al mondo.

Al secondo posto troviamo ancora la Svizzera con Zurigo. In quanto centro economico e culturale del Paese, non è solo una delle città con la più alta qualità della vita, ma anche una con il più alto costo della vita. C’è da dire, però, che qui le retribuzioni sono adeguate al costo della vita. In questa città svizzera si trova anche il museo del cioccolato più goloso al mondo.

Al primo posto della classifica c’è la capitale austriaca: Vienna. Politica, economia, cultura e ambiente, Vienna per otto volte consecutive è finita al primo posto nella classifica Mercer come la città più vivibile del mondo.

Come si può notare, manca l’Italia in questa classifica, anche se, tra le città in cui si vive meglio, c’è un’insospettabile città italiana fra le migliori per qualità della vita.

