Con il rincaro delle bollette energetiche che hanno visto i prezzi salire del 30% e anche del 40%, sia i consumatori che le aziende stanno cercando ogni metodo utile a risparmiare.

Ci sono 4 modi semplici ed efficaci affinché le aziende possano risparmiare il più possibile sull’energia, leggermente diversi da quelli utilizzati dalle famiglie.

Per esempio le famiglie potrebbero acquistare nuovi elettrodomestici di categoria A o superiore. Comprare, per esempio, un frigorifero di classe A, o ancora meglio di classe A +++, consumerà il 24% in meno dell’energia domestica e questo porterà a un risparmio di circa 600 euro in bolletta. I segni più (+) dopo la lettera indicante la classe, descrivono l’efficienza energetica: maggiore è il numero di +, maggiore sarà l’efficienza energetica.

Ecco 4 modi semplici ed efficaci affinché le aziende possano risparmiare il più possibile sull’energia: l’aria condizionata

Anche le aziende hanno un enorme potenziale per risparmiare sull’energia. Le aziende di medie dimensioni possono risparmiare fino a un miliardo di euro di costi energetici ogni anno. Il punto è che molte di loro non dispongono di informazioni necessarie sul loro potenziale di risparmio.

Per esempio ecco come un’azienda può risparmiare sull’aria condizionata e sul raffreddamento dell’ambiente.

Quando è estate e fuori ci sono più di 30 gradi, bisogna imparare a tenere le persiane abbassate e le tende chiuse, in modo da mantenere all’ombra gli ambienti.

I condizionatori consumano molta energia e dovrebbero essere usati solo se non ci sono altre opzioni. E di solito è diverso. Per esempio c’è un geniale segreto per raffreddare un ambiente anche senza l’utilizzo di un condizionatore.

Anche i dispositivi di raffreddamento dei vari alimenti delle industrie alimentari, consumano tantissima energia. Ma in questo caso sono necessari per la sopravvivenza stessa dell’azienda. Si potrebbero sostituire i vecchi macchinari con nuovi macchinari a risparmio energetico. Con il tempo si ammortizzeranno i costi e si risparmierà sulle bollette.

Risparmiare sul riscaldamento e sull’illuminazione

Tutte le aziende, per risparmiare sull’energia, dovrebbero passare il prima possibile alle sorgenti luminose a LED. Ancora meglio sarebbe spegnere completamente le luci quando c’è il sole e, per far questo, ci vorrebbero delle grandi vetrate.

Per quanto riguarda il riscaldamento durante l’inverno: gli ambienti non dovrebbero mai superare i 20/21°. Questa temperatura è sufficiente negli uffici, certo un po’ meno nelle officine o nei magazzini, dove fa più freddo. Ottimi termostati garantiscono il mantenimento delle temperature stabilite. Importante per risparmiare sul riscaldamento è anche la ventilazione automatica. Ci sono sistemi appositi che permettono di recuperare il calore e risparmiare molta energia di riscaldamento.

Infine se si vuole risparmiare ancora di più sulle bollette c’è un impianto più economico del fotovoltaico e non ha bisogno di autorizzazioni!

Risparmiare su PC, laptop, stampanti e su tutti i dispositivi

Per risparmiare sull’energia consumata dai dispositivi in ​​azienda, non dovrebbero mai essere lasciati in modalità standby, perché in questo modo si consuma elettricità inutilmente.

Inoltre bisogna avere solo i dispositivi necessari a disposizione e non il di più. Per esempio: è necessario che ogni ufficio e ogni stanza abbia la propria stampante? Bisogna valutare bene le vere esigenze. Infine è conveniente scegliere i device che consumano meno energia: per esempio i laptop consumano meno energia rispetto ai grandi PC e sarebbe conveniente scegliere i primi.

Lettura consigliata

Non tutti sanno che ci sono 3 consigli per far risparmiare imposte e contributi a questa categoria di lavoratori