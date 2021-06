La nostra salute è quanto di più prezioso abbiamo al mondo. È indispensabile preservarla in ogni modo. In primis bisogna allenarsi nel modo giusto. In secondo luogo, è necessario adottare una dieta bilanciata e sana.

Qui si parlerà di una distinzione fondamentale da fare a tavola. Essa riguarda determinati alimenti.

Ecco quali sono i carboidrati da evitare se si tiene alla propria linea.

Pasta come fonte di carboidrati

Di solito molti usano la parola pasta e la parola carboidrati come sinonimi. Niente di più sbagliato! In realtà è corretto dire che la pasta è una fonte di carboidrati.

Ci sono, infatti, anche altri nutrienti. A parte il chiarimento nei termini, però, è importante andarci piano con questo tipo di alimento. In alcuni casi può essere un nemico della nostra linea. Si ricorda, infine, che per avere un fisico perfetto e tonico bisogna mangiare in un determinato modo.

Nelle prossime righe vedremo che è necessario fare delle distinzioni.

I carboidrati sono dei nutrienti davvero essenziali per l’organismo umano. Forniscono energia, forza e vigore al nostro corpo. Bisogna fare attenzione, però, alla loro eccessiva assunzione.

I carboidrati si dividono in semplici e complessi in base alla loro struttura. I primi si trovano nel miele, nello yogurt, nel latte e nella frutta. I secondi sono presenti in pane, pasta, farine, riso e legumi.

Non è giusto preferire gli uni o gli altri in base a tale distinzione. Piuttosto è importante scegliere gli alimenti che hanno anche altri nutrienti.

Ne consegue che bisogna assumere regolarmente legumi, farine integrali, frutta secca, miele e yogurt.

Sarebbe saggio, invece, limitare il consumo di zucchero, bevande dolci e dolciumi vari.