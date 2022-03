È già mezzogiorno, un’altra mattinata sta per finire e anche oggi non sappiamo cosa mangiare a pranzo. Certo, qualcosa di veloce dato che nel pomeriggio ci aspettano tantissimi altri impegni. C’è chi rientra al lavoro, chi deve accompagnare i figli alle varie attività sportive e ricreative e chi ha altro da sbrigare.

Ed ecco che nella maggior parte dei casi il nostro pasto di mezzogiorno è fatto di panini farciti o ricche insalate in vista dell’estate. Buoni, veloci e leggeri, ma bisogna variare e non è possibile mangiare sandwich e lattuga 5 giorni su 7.

Un piatto di pasta al volo potrebbe essere una buona idea, semplice e nutriente. E se volessimo cambiare e non mangiare sempre la solita salsa al pomodoro, ecco una geniale alternativa. Un sugo delicato, dal retrogusto dolciastro e il colore del sole è dato dal datterino giallo. Un tempo difficile da trovare, ormai si può reperire facilmente in qualsiasi supermercato oppure potremmo realizzarlo noi stessi. Non è complicato, basta seguire il procedimento per la salsa di pomodoro, ma utilizzando i datterini gialli. In alternativa, potremo realizzare un sughetto particolare proprio come vedremo in questa ricetta che andiamo subito a descrivere.

Non il solito pomodoro ma questo sugo ai datterini gialli e un ingrediente speciale allieta i pranzi dell’ultimo minuto

Con cosa potrebbe sposarsi perfettamente questo pomodorino così dolce e saporito?

Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato di esaltare il suo sapore con un ingrediente così morbido da sciogliersi in bocca, la stracciatella.

Vediamo intanto cosa ci serve per 3 persone:

240 grammi di spaghetti;

100 grammi di stracciatella;

300 grammi di datterini;

olio, sale e basilico q.b.

Procedimento

Innanzitutto, schiacciamo alcuni datterini per ottenere un sughetto e lasciamone interi degli altri da aggiungere al resto così come sono. Versiamo il tutto in una padella e condiamo con olio, sale e basilico a fuoco molto basso.

Lasciamo bollire la pasta e quando si troverà a metà cottura, aggiungiamo una parte della stracciatella al condimento. Mescoliamo e aspettiamo che la pasta diventi al dente. Teniamo da parte un bicchiere d’acqua di cottura, scoliamo gli spaghetti e versiamoli in padella con gli altri ingredienti. Versiamo l’acqua di cottura, continuiamo a mescolare e spegniamo il fuoco. Non appena dovremo impiattare, aggiungiamo la stracciatella a crudo rimasta da parte e qualche altra foglia di basilico.

Non il solito pomodoro ma una ricetta altrettanto facile e deliziosa che darà un nuovo sapore ai nostri pranzi fugaci.

