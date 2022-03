3 ricette con un semplice ingrediente che invece di far piangere regalerà grande gusto ai nostri piatti

Assieme all’aglio, è un bulbo molto diffuso nelle cucine di tutto il mondo e anche da noi. Ce ne sono di tante varietà e si presta a numerose preparazioni grazie alla sua versatilità. Consumato crudo o cotto, questo ortaggio deve essere scelto al mercato sodo e senza macchie di alcun tipo. Ma le sue proprietà non riguardano solo le papille gustative. Secondo gli esperti, certi suoi composti, ad esempio, potrebbero limitare le quantità di trigliceridi e colesterolo nel sangue.

Buona e fa bene

Insomma, la cipolla è protagonista di gusto e benessere. Certo, talvolta tagliandola fa lacrimare e lascia un po’ di puzza sulle mani, ma in cucina è super. Ecco qualche suggerimento per alcune ricette destinate a due persone.

Come primo piatto servono:

160 g di spaghetti

6 cipolle (bianche, rosse, dorate) dal diametro di circa 5 cm

3 cucchiai di olio Evo

Sale e pepe

Mentre cuociono gli spaghetti in acqua salata, lasciare appassire nell’olio le cipolle tagliate a rondelle sottili, ammorbidendo con acqua di cottura. Non devono sfaldarsi ma rimanere croccanti: il tutto in pochi minuti. Salare quanto basta. Scolare la pasta e farla saltare in padella con il condimento, aggiungendo una manciata di pepe macinato al momento.

Come secondo piatto sono necessari:

400 g di spezzatino di vitellone a pezzi molto piccoli

cipolle bianche (400 g)

cipolle dorate (400 g)

4 cucchiai di olio Evo

Mezzo bicchiere di vino bianco

Sale e pepe

La carne va dorata in una ampia teglia antiaderente sfumando con il vino. Ricoprire con tutte le cipolle tagliate in modo grossolano, salare e lasciare cuocere a fuoco lento, con un coperchio semi-aperto. Il tempo è di almeno 40 minuti. Le cipolle rilasciano acqua permettendo la cottura della carne. Se si attaccassero, usarne un poco di quella del rubinetto. Il tutto sarà pronto quando le cipolle saranno diventate una crema e la carne sarà morbida. Aggiungere una spruzzata di pepe prima di servire.

3 ricette con un semplice ingrediente che invece di far piangere regalerà grande gusto ai nostri piatti

Davvero veloce questa ultima delle 3 ricette con un semplice ingrediente, cioè la nostra protagonista, la cipolla. Ecco un’insalata realizzata da:

3 cipolle di Tropea di media grandezza

1 peperoncino fresco a pezzetti (o una manciata di quello secco)

1 etto di olive nere al forno

4 cucchiai di olio Evo

Sale

Si tagliano le cipolle a rondelle sottilissime e si aggiungono gli altri ingredienti mescolando bene. Se piace, ci sta bene pure una manciata di origano.