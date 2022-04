Le vacanze di Pasqua, per molti, sono lunghe poco più di un weekend. Una breve sosta, prima di ripartire verso l’estate. I più fortunati, invece, possono allungarle un po’ di più, scegliendo di trascorrerle fuori sede.

Tutti, però, chi prima chi dopo, dovremo tornare al lavoro. Per tanti vuol dire ritornare a stare davanti a un computer per diverse ore al giorno. Seduti su una sedia non sempre comodissima. Questo, spesso, vuol dire mal di schiena, dolori cervicali, con una postura non consona.

Per migliorarla, proponiamo oggi alcuni esercizi che vanno ad agire su tre muscoli in particolare. Sono un po’ le architravi del nostro corpo. Stiamo parlando dei pettorali, che non sono solo i muscoli da mostrare per essere dei macho. Del diaframma, che non serve solo per il canto. Dello psoas, il muscolo di flessione per eccellenza.

Partiamo allora dal primo. Definirlo come tale non è propriamente corretto, perché i pettorali sono un insieme di muscoli, meglio ancora un gruppo. È uno dei pilastri della nostra postura, perché è quello che regge il movimento delle spalle. Di conseguenza, è fondamentale farlo lavorare al meglio per non incurvarsi. Essi, quindi, devono essere il più elastici possibili.

L’esercizio che proponiamo si deve fare in ginocchio. Bisogna stare perfettamente diritti. Mettiamo il dito in mezzo ai pettorali, come se ci stessero puntando una pistola. Apriamo bene lo sterno. Una volta fatto questo, distendiamo le braccia a 90 gradi. Chiudiamo il pugno, lasciando aperto solo il pollice, nella posizione del classico “ok” rivolto dietro di noi e spingiamo, in modo da aprire completamente i pettorali.

Ecco quali sono i 3 muscoli da allenare per migliorare la postura, da eseguire ogni giorno in pochissimi minuti

A questo punto, si sovrapporrà il secondo esercizio che, invece, andrà ad agire sul diaframma. Infatti, nella posizione di massima apertura, andiamo a inspirare e poi espirare. Faremo 5 o 6 respirazioni, sempre stando a braccia larghe con i pollici rivolti dietro di noi. Pausa di una trentina di secondi e ripetizioni del doppio esercizio per tre volte.

Con questo movimento, quindi, andremo a far lavorare due muscoli importantissimi. Farlo ogni giorno ci permetterebbe anche di rilassare il diaframma, che è una parte fondamentale del nostro corpo anche a livello emotivo.

Dopodiché ci concentreremo sullo psoas, muscolo di flessione e chiusura che si trova all’altezza del femore. Per sbloccarlo, sarà sufficiente fare un esercizio piuttosto semplice. Ci appoggiamo a un sostegno con la mano. Perfettamente diritti con la schiena. La gamba più lontana dall’appoggio andrà indietro, mentre quella più vicina spingerà in avanti, flettendo il ginocchio. Sarà fondamentale rimanere perfettamente eretti con la parte superiore del corpo, anche nella fase di spinta. Solamente il tallone si staccherà da terra nella gamba in distensione, con le punte dei piedi rivolte in avanti.

Come nell’esercizio precedente, anche in questo faremo lavorare il diaframma con inspirazione ed espirazione, quando avremo raggiunto la posizione corretta. Cinque volte per lato, con una pausa di una trentina di secondi.

Ecco quali sono i 3 muscoli da allenare per avere una postura più corretta: pettorali, psoas e diaframma. Combinando insieme i tre esercizi visti in precedenza, la sera, prima di andare a dormire, rilasseremo il nostro corpo e lo “rimetteremo in bolla”.

Approfondimento

