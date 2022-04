Ci sono dei titoli azionari che in Borsa presentano, per lunghi periodi di tempo una caratteristica molto peculiare. Sono come ossessionati da alcuni livelli di prezzo raggiunti i quali o invertono al rialzo oppure al ribasso.

Per RAI Way questo livello esiste ed è localizzato in area 5,9 euro. Come si vede dal grafico, infatti, da fine 2019 in poi ogni qualvolta le quotazioni sono arrivate a contatto con questo livello di prezzo hanno invertito al ribasso. Adesso, ancora una volta le azioni RAI Way sono alle prese con uno storico ostacolo. Cosa potrebbe accadere in futuro?

Prima di rispondere a questa domanda, facciamo una breve sintesi di quanto accaduto sul titolo rispetto all’ultima volta che ce ne siamo occupati. In quell’occasione scrivevamo che c’erano tutti gli elementi per un ribasso del titolo RAI Way, ma i livelli per un rapido recupero non erano troppo lontani.

Ed è proprio quanto successo. Dopo un ulteriore ribasso di circa il 10% rispetto ai livelli quotati al momento della pubblicazione, il titolo RAI Way è partito al rialzo guadagnando oltre il 30%.

Per le prossime settimane lo scenario è molto chiaro. Una chiusura settimanale superiore a 5,914 euro potrebbe far scattare una nuova fase rialzista il cui obiettivo più probabile è collocato in area 7,3 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 8,7 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, ancora una volta l’area di resistenza dovesse tenere, allora potrebbe iniziare una fase ribassista. L’obiettivo più probabile potrebbe essere collocato in area 5 euro.

Per le prossime settimane, quindi, fare molta attenzione a cosa accadrà in prossimità di questo livello storico che da anni condizione l’andamento borsistico di RAI Way.

Ancora una volta le azioni RAI Way sono alle prese con uno storico ostacolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 13 aprile a 5,74 euro in rialzo del 2,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale