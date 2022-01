Mal di schiena, sciatalgia, lombalgia, queste sono le patologie più frequenti che colpiscono la schiena dell’essere umano. Talvolta sono momentanee, altre volte, purtroppo, croniche. Massaggi, esercizi fisici, riposo, oltre alle medicine, sono i mezzi per combatterle o limitarle. Il tutto però sotto il consiglio di uno specialista, che ci darà la cura giusta per il nostro problema.

Tra questi fastidi non ne abbiamo citato uno che, oltre a essere fastidioso, è antiestetico per eccellenza per la nostra schiena. Stiamo parlando della gobba. Termine che subito riconduciamo alle significative protuberanze di dromedari e cammelli. Se per loro possono anche essere simpatiche, per l’essere umano, invece, sono assai antipatiche. Oggi vedremo alcuni semplici esercizi che, eseguiti ogni giorno, possono scongiurare la comparsa della famigerata gobba.

Bastano 3 minuti di esercizi al giorno per correggere la postura e allontanare la fastidiosa gobba alla schiena

La cifosi è la curvatura della parte alta della nostra spina dorsale, appena sotto il collo. Spesso è l’effetto di un’errata postura, quando, purtroppo, non è la conseguenza di malattie ben più gravi. Ovviamente solo un medico può dirci quale sia la causa. Di certo, gli esercizi che andremo a proporre sono comunque utili per scongiurare gli effetti di una cifosi causata da una postura sbagliata.

Il primo movimento che dobbiamo fare è quello del doppio mento. Ci mettiamo in posizione eretta, con lo sguardo diritto, guardando di fronte. Andiamo quindi a portare il mento verso il collo, per poi ritornare nella posizione di partenza. Questo esercizio deve essere ripetuto dieci volte.

Successivamente andremo a lavorare sul torace, con una serie di inspirazioni. Mani sui fianchi, inspirazione profonda con petto in fuori per poi buttar fuori l’aria e tornare nella posizione iniziale. Anche in questo caso, sono sufficienti 10 volte. Importante è sempre stare eretti, con la testa dritta, come se qualcuno ce la stesse tirando dal soffitto.

Le spalle

Lavoriamo ora con le spalle, facendo dei cerchi, come nel classico esercizio della respirazione. Apriamo bene la cassa toracica. Dobbiamo sentire spalle e scapole che, aprendosi, facciano il tipico rumore dello sgranchimento. Poi, andremo a mettere le mani dietro la testa, a toccare con i palmi proprio il punto in cui si forma la gobba. Spingiamo bene il petto in fuori, poi ruotiamo le braccia e facciamo il movimento contrario partendo dal fondoschiena, toccando la parte questa volta con le nocche. Dieci volte anche per questo esercizio.

Chiudiamo con lo stiramento dei tricipiti. Portiamo prima il braccio destro sopra la testa dietro la schiena, sempre andando a toccare la gobba con il palmo. Con l’altro, appoggiando la mano sul gomito destro, andiamo a tirare bene. Ripetiamo il movimento per venti volte, dieci con la destra e dieci con la sinistra.

Come abbiamo visto, bastano 3 minuti di esercizi al giorno per correggere la postura e allontanare la fastidiosa gobba alla schiena, con costanza riusciremo a eliminare questo problema. Nel caso persistesse o si soffrisse di dolori anche durante questi semplici esercizi, è consigliabile sottoporsi a consulto medico.