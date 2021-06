Un’alimentazione sana ed equilibrata è data anche dal consumo regolare di verdura e frutta. Questa spesso viene consumata a colazione o a merenda proprio per evitare di mangiare altri tipi di snack spezza fame che possono essere poco salutari.

Oltre alla frutta, come snack spezza fame abbiamo spesso citato anche la frutta secca. Questa sappiamo che è ricca di vitamine A, C e K e ricca di minerali e di fibre che fanno bene alla salute.

In pochi ne consumano ma ecco quali sono gli snack gustosi e disidratati che danno beneficio all’organismo e riducono lo stress.

Gli snack disidratati non sono altro che frutti essiccati. A questi sono stati estratti gran parte del contenuto d’acqua ma che hanno mantenuto inalterate le vitamine, i minerali e le fibre che contengono. Vediamo quali sono gli snack gustosi e disidratati che danno beneficio all’organismo.

Datteri

La varietà di frutta disidratata è veramente vasta possiamo consumare i fichi, il cocco, le albicocche e tanto altro.

La prima varietà consigliata è il dattero. Questo contiene molto zucchero e risulta ideale se ci sentiamo stanchi e spossati. Questo semplice frutto è in grado di donare al nostro corpo la giusta energia. Inoltre, contiene un alto contenuto di fibre che permettono di sentirci sazi senza dover ricercare altro da mangiare. Il dattero è ricco di due minerali molto importanti per l’organismo, il potassio e il magnesio grazie a questi combattiamo in modo naturale l’affaticamento.

Ananas

Questo frutto è molto buono fresco ma anche disidratato, l’ananas è un alleato non solo per il benessere del nostro organismo ma anche per la pelle e i capelli.

Consumarlo come snack gustoso e salutare apporta numerosi vantaggi poiché è ricco di magnesio, potassio, zinco, ferro e tanti altri minerali. Infatti viene definito un’ottima fonte di minerali ed è un concentrato di vitamina C.

Mango

Il mango è il frutto esotico per eccellenza, adesso che l’estate è alle porte è più facile ritrovarlo nelle nostre tavole. Questo è uno dei frutti più amati al mondo grazie al suo gusto dolce e per la sua versatilità nella preparazione di piatti dolci e salati.

Il mango è un frutto antiossidante, antianemico ed è ricco di vitamina C che agevola l’assorbimento di ferro, tra l’altro contenuto in questo frutto. Oltre alla vitamina C, contiene le vitamine E e A che è utile per varie funzionalità del corpo e in particolare per il sistema immunitario.

Ecco quali sono gli snack gustosi e disidratati che danno beneficio all’organismo e riducono lo stress.