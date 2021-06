Scegliere una meta capace di accontentare sia gli amanti del mare che quelli delle mete culturali o storiche non è sempre facile. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo, e per questo siamo voluti venire incontro ai nostri Lettori.

Infatti, ecco la meta estiva capace di affascinare grazie a suggestive atmosfere arabeggianti e ad un giusto mix tra spiagge e cultura. Parliamo di Malaga, perla della Costa del Sol capace di regalare forti emozioni. Iniziamo subito a scoprirla.

La perla andalusa dalle atmosfere arabeggianti

Passeggiare tra le vie di Malaga significa fare un viaggio tra culture spesso molto lontane e diverse tra loro. Questo antichissimo centro mostra infatti ancora le tracce della colonizzazione fenicia, romana, araba e solo “recentemente” spagnola.

Fu infatti solamente intorno al 1500 che i reali spagnoli riuscirono a strappare al dominio musulmano questa città, Durante la famosa Reconquista della Penisola iberica. Il turista avrà quindi la possibilità di vedere bellissime attrazioni appartenenti a queste culture così distanti tra loro, ma non solo.

Ecco la meta estiva capace di affascinare grazie a suggestive atmosfere arabeggianti e ad un giusto mix tra spiagge e cultura

Se si vuole avere una vista panoramica sulla città non si può non visitare il castello di Gibralfaro, costruito dai dominatori musulmani nel XIV secolo.

Ma è attraverso una visita della più antica Alcazaba che il turista potrà capire il vero animo della città. Questa fortezza è infatti una delle prime opere musulmane costruite in Spagna ed è stata eretta su antiche rovine romane e fenicie. Una visita delle sue sale, oggi adibite a museo, permette di avere un assaggio della storia della città.

Inoltre, gli amanti dell’arte non potranno non visitare il Museo Picasso, che contiene più di 200 opere del celeberrimo artista spagnolo. Infine, gli amanti del relax in riva al mare non potranno invece perdersi le tantissime spiagge della Costa del Sol.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore