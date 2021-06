L’arrivo della primavera, e poi dell’estate, è un momento molto atteso da chi di noi ha un giardino. Il bel tempo, infatti, ci permette di passare molti momenti all’aperto senza dover indossare guanti, sciarpa e cappotto. La nostra vita, quindi, si sposta spesso dall’interno della casa verso l’esterno. Per goderci al meglio il nostro cortile, però, non dobbiamo dimenticare un particolare. È questo l’accessorio che non deve mancare nel nostro giardino per pranzi e pomeriggi all’aperto da sogno.

A prova di clima

Lo sappiamo bene, la primavera porta delle piacevoli temperature ma anche un tempo instabile. A partire da aprile, infatti, non è raro subire temporali improvvisi e lunghi giorni di pioggia. Al contrario, quando fa bello il sole è spesso troppo forte. Questi climi rischiano di avere un impatto negativo sulla qualità del nostro tempo passato all’aperto.

Nessuno vuole leggere un libro sotto la pioggia o sotto il sole battente! Possiamo però affidarci a un accessorio utilissimo che può aiutarci a stare quanto vogliamo nel nostro giardino senza preoccupazioni.

Ombra e non solo

Ma di cosa stiamo parlando? Dell’ombrellone. Sembra banale, ma questo accessorio nel nostro giardino ci renderà la vita molto più semplice. Non c’è infatti niente di più bello che poter pranzare all’aperto d’estate. Che fare quando il sole è troppo forte? Possiamo rifugiarci all’ombra del nostro ombrellone. Il discorso opposto vale per quando invece piove ma le temperature sono ancora miti. In commercio per fortuna esistono molti tipi di ombrellone. A seconda della dimensione del nostro tavolo e della nostra famiglia possiamo acquistarne uno grande o piccolo.

Molti ombrelloni, inoltre, sono dotati di un braccio snodato. In questo modo possiamo spostare la copertura offerta dall’ombrellone seguendo il sole nelle diverse ore del giorno. È questo l’accessorio che non deve mancare nel nostro giardino per pranzi e pomeriggi all’aperto da sogno. Attenzione però! Quando c’è vento dobbiamo ricordarci di chiuderlo o ritirarlo per evitare brutte sorprese.