Falsi amici della dieta, non mangiare questi snack se vuoi dimagrire. Quando si ha intenzione di dimagrire, si tende talvolta a credere che consumare cibi ”light” possa in qualche modo essere di aiuto. Non è sempre vero. Infatti, pur contenendo calorie ridotte rispetto alle porzioni normali, il discorso è più complesso. Contare le calorie assunte non è necessariamente un modo efficiente per dimagrire, specialmente se si deve perdere molto peso. Non è solo la quantità di cibo che mangiamo ad avere importanza, ma anche la sua qualità. E ogni persona, inoltre, ha un suo metabolismo. In più, è importante anche praticare attività fisica se si ha intenzione di perdere peso. Alcuni, invece, tendono a consumare alcuni alimenti piuttosto che altri, credendoli ipocalorici. Sono questi i cibi che definiremmo ”falsi amici della dieta”. Quali?

Si tende in genere a credere che lo yogurt sia un alimento dietetico, aprioristicamente. Invece, la maggior parte di quelli in commercio può essere considerata un vero e proprio dessert. Specialmente quelli alla frutta. Meglio preferirgli uno yogurt bianco privo di additivi, se si riesce a tollerarne il sapore talvolta amaro. Quante volte, inoltre, abbiamo sentito dire che va bene mangiare granite, ghiaccioli e gelato perché tanto ”sono solamente acqua e coloranti”? Lo sciroppo che conferisce loro sapore, invece, è costituito principalmente di zucchero.

Un altro snack da cui diffidare sono le chips di verdure, spesso preferite alle patatine fritte e alle classiche chips di patate. Tuttavia, badando alla tabella nutrizionale presente sull’etichetta del prodotto, è possibile rendersi conto che le calorie non sono eccessivamente inferiori a quelle contenute in quest’ultime. E in più, è presente molto sale al loro interno. Meglio preferire un altro tipo di merenda o prepararle in casa.

Anche la frutta disidrata è talvolta scelta come salutare spuntino. Tuttavia, è preferibile consumare quella secca o fresca. Infatti, cento grammi di frutta essiccata possono fornire anche fino a 300 calorie. Conta, rispetto a quella fresca, meno acqua e più zuccheri rapidamente assimilabili dall’organismo, come il fruttosio e il glucosio, che stimolano i picchi di insulina, responsabili di improvvisi attacchi di fame. Se proprio se ne gradisce il sapore, l’ideale è puntare sulla frutta essiccata o disidratata al naturale. Pertanto, prima di acquistarla è bene controllare l’etichetta del prodotto per cercare di capire se contenga zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali.